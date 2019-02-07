Екс-президенту Бразилії додали до тюремного ув'язнення ще майже 13 років



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Загалом проти да Сілви відкрили сім кримінальних справ

Лула да Сілва отримав будинок і земельну ділянку в Сан-Паулу в обмін на сприяння приватним компаніям

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засуджений до 12 років і 11 місяців в'язниці за звинуваченням у корупції та відмиванні грошей.

Такий вирок йому виніс Окружний суд бразильського міста Куритіба, повідомляє Globo.

Як встановило слідство, Лула да Сілва отримав будинок і земельну ділянку в Сан-Паулу в обмін на сприяння приватним компаніям. За документами власниками будинку були люди з оточення політика.

Нагадаємо, це вже другий вирок Лулі да Сілві, який був президентом Бразилії з 2003 по 2011 роки. У 2016 році він був засуджений до 9,5 років ув'язнення у іншій справі про корупцію і відмивання грошей. У січні 2018 року Верховний суд збільшив термін його ув'язнення до 12 років і одного місяця. У квітні 2018 року він почав відбувати покарання у в'язниці міста Курітіба.

Загалом проти да Сілви відкрили сім кримінальних справ.