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    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин

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    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин

    Традиція виникла в Великобританії понад дванадцять століть тому

    У місті Доркинг, графство Суррей, Великобританія, пройшли змагання з перенесення дружин «Wife Carrying Race».

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    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин
    У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин

    Учасникам перегонів треба було подолати 380-метрову трасу з перешкодами зі своєю другою половиною.

    Традиція виникла в Великобританії понад дванадцять століть тому, коли вікінги-загарбники поверталися додому з полоненими місцевими жінками.

    Перемогли в гонці 28-річні Кріс Хепворт і Таніша Принс. Крім традиційного призу - медалей і бочки пива, на Танішу чекав сюрприз. Кріс став на коліно і зробив своїй другій половині пропозицію. Дівчина відповіла «так» і тепер вони поїдуть на чемпіонат світу з перенесення дружин у Фінляндії як справжня подружня пара.

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