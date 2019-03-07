У Великобританії пройшли змагання з перенесення дружин



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Традиція виникла в Великобританії понад дванадцять століть тому

У місті Доркинг, графство Суррей, Великобританія, пройшли змагання з перенесення дружин «Wife Carrying Race».

Учасникам перегонів треба було подолати 380-метрову трасу з перешкодами зі своєю другою половиною.

Традиція виникла в Великобританії понад дванадцять століть тому, коли вікінги-загарбники поверталися додому з полоненими місцевими жінками.

Перемогли в гонці 28-річні Кріс Хепворт і Таніша Принс. Крім традиційного призу - медалей і бочки пива, на Танішу чекав сюрприз. Кріс став на коліно і зробив своїй другій половині пропозицію. Дівчина відповіла «так» і тепер вони поїдуть на чемпіонат світу з перенесення дружин у Фінляндії як справжня подружня пара.