Експерти встановили, як розбився індонезійський Boeing

Пошуково-рятувальна група виявила місце падіння літака і його уламки на глибині 23 м

Літак при зльоті проходив через грозовий фронт і опинився в зоні сильної турбулентності

Літак Boeing 737-524, що впав в Індонезії, розбився при ударі об воду. Слідчі виключили можливість розриву літака в повітрі.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Експерти прийшли до висновку, що повітряне судно розбилося при ударі об поверхню води. Уточнюється, що пошуково-рятувальна група виявила місце падіння літака і його уламки на глибині 23 м.

Відомо, що літак при зльоті проходив через грозовий фронт і опинився в зоні сильної турбулентності.

До слова, рятувальники виявили «чорні скриньки» літака авіакомпанії Sriwijaya Air.

Також влада Індонезії заявила, що знайшла рештки тіл, речі та уламки літака Sriwajaya Air (фото).

Нагадаємо, що у суботу впав у воду недалеко від острова Лаки літак авіакомпанії Sriwijaya Air, що вилетів зі столиці Індонезії Джакарти.

Відомо, що його на борту перебували 65 осіб, включаючи 10 дітей, а також 12 членів екіпажу.

ервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українців на борту авіалайнера не було.

Також з’явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії.