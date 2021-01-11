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    У світі

    Експерти встановили, як розбився індонезійський Boeing

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    <p>Пошуково-рятувальна група виявила місце падіння літака і його уламки на глибині 23 м</p> - Експерти встановили, як розбився індонезійський Boeing

    Пошуково-рятувальна група виявила місце падіння літака і його уламки на глибині 23 м

    Літак при зльоті проходив через грозовий фронт і опинився в зоні сильної турбулентності

    Літак Boeing 737-524, що впав в Індонезії, розбився при ударі об воду. Слідчі виключили можливість розриву літака в повітрі.

    Про це повідомило агентство Bloomberg.

    Експерти прийшли до висновку, що повітряне судно розбилося при ударі об поверхню води. Уточнюється, що пошуково-рятувальна група виявила місце падіння літака і його уламки на глибині 23 м.

    Відомо, що літак при зльоті проходив через грозовий фронт і опинився в зоні сильної турбулентності.

    До слова, рятувальники виявили «чорні скриньки» літака авіакомпанії Sriwijaya Air.

    Також влада Індонезії заявила, що знайшла рештки тіл, речі та уламки літака Sriwajaya Air (фото).

    Нагадаємо, що у суботу впав у воду недалеко від острова Лаки літак авіакомпанії Sriwijaya Air, що вилетів зі столиці Індонезії Джакарти.

    Відомо, що його на борту перебували 65 осіб, включаючи 10 дітей, а також 12 членів екіпажу.

    ервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.

    За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українців на борту авіалайнера не було.

    Також з’явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії.

    Теги: авіакатастрофа літак Boeing Індонезія
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