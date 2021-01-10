Влада Індонезії заявила, що знайшла рештки тіл, речі та уламки літака Sriwajaya Air (фото)

Рятувальникам також вдалося виявити уламки та кабелі, які могли залишитися від літака

На поверхні води неподалік від Джакарти були виявлені рештки тіл та особисті речі, які могли належати пасажирам літака авіакомпанії Sriwajaya Air, зв’язок з яким перервався у суботу.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на речника поліції Джакарти.

«Зранку ми отримали два мішки для трупів: в одному були особисті речі пасажирів, а в іншому – рештки тіл», – сказав речник поліції.

Рятувальникам також вдалося виявити уламки та кабелі, які могли залишитися від літака.

Окрім цього військові, які беруть участь у пошуковій операції з моря, вловили сигнал із маячка, що може вказувати на місце катастрофи.

Нагадаємо, що у суботу впав у воду недалеко від острова Лаки літак авіакомпанії Sriwijaya Air, що вилетів зі столиці Індонезії Джакарти.

Відомо, що його на борту перебували 65 осіб, включаючи 10 дітей, а також 12 членів екіпажу.

Сервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українців на борту авіалайнера не було.

Також з’явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії.