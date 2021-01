Рятувальники виявили «чорні скриньки» літака авіакомпанії Sriwijaya Air

Виявлено «чорні скриньки» індонезійського літака Boeing 737, який зазнав аварії. Про це повідомляє AFP на своїй сторінці в Twitter.

Раніше 10 січня повідомлялося, що пошукова група знайшла ймовірне місце падіння лайнера. Водолази повідомили про виявлення уламків на глибині 23 метрів.

#UPDATE Authorities have pinpointed the location of two black boxes from a crashed Indonesian jet, they said Sunday, referring to cockpit voice and flight data recorders that could help explain why the aircraft went down near #Jakarta with 62 aboard https://t.co/oWyHX6TBwu #SJ182