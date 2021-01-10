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    У світі

    Рятувальники виявили «чорні скриньки» літака авіакомпанії Sriwijaya Air

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    <span>Пошукова група знайшла місце падіння лайнера</span> - Рятувальники виявили «чорні скриньки» літака авіакомпанії Sriwijaya Air
    Пошукова група знайшла місце падіння лайнера

    Пошукова група відстежила сигнали, які на глибині подавали самописці зниклого Boeing 737-500

    Виявлено «чорні скриньки» індонезійського літака Boeing 737, який зазнав аварії. Про це повідомляє AFP на своїй сторінці в Twitter.

    Раніше 10 січня повідомлялося, що пошукова група знайшла ймовірне місце падіння лайнера. Водолази повідомили про виявлення уламків на глибині 23 метрів.

    Нагадаємо, що у суботу впав у воду недалеко від острова Лаки літак авіакомпанії Sriwijaya Air, що вилетів зі столиці Індонезії Джакарти.

    Відомо, що його на борту перебували 65 осіб, включаючи 10 дітей, а також 12 членів екіпажу.

    ервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.

    За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українців на борту авіалайнера не було.

    Також з’явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії.

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    Теги: авіакатастрофа літак Boeing Індонезія рятувальники
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