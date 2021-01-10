Рятувальники виявили «чорні скриньки» літака авіакомпанії Sriwijaya Air

Пошукова група відстежила сигнали, які на глибині подавали самописці зниклого Boeing 737-500

Виявлено «чорні скриньки» індонезійського літака Boeing 737, який зазнав аварії. Про це повідомляє AFP на своїй сторінці в Twitter.

Раніше 10 січня повідомлялося, що пошукова група знайшла ймовірне місце падіння лайнера. Водолази повідомили про виявлення уламків на глибині 23 метрів.

#UPDATE Authorities have pinpointed the location of two black boxes from a crashed Indonesian jet, they said Sunday, referring to cockpit voice and flight data recorders that could help explain why the aircraft went down near #Jakarta with 62 aboard https://t.co/oWyHX6TBwu #SJ182 — AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021

Нагадаємо, що у суботу впав у воду недалеко від острова Лаки літак авіакомпанії Sriwijaya Air, що вилетів зі столиці Індонезії Джакарти.

Відомо, що його на борту перебували 65 осіб, включаючи 10 дітей, а також 12 членів екіпажу.

ервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українців на борту авіалайнера не було.

Також з’явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії.

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