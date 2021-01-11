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    Політика

    Україна висловила співчуття Індонезії, де сталася авіакатастрофа

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    В Індонезії&nbsp;знайшли рештки тіл, речі та уламки літака Sriwajaya Air&nbsp; - Україна висловила співчуття Індонезії, де сталася авіакатастрофа
    В Індонезії знайшли рештки тіл, речі та уламки літака Sriwajaya Air 

    «У цей складний кризовий час Україна стоїть поруч з народом і урядом Індонезії», – зауважив глава МЗС

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття сім'ям жертв авіакатастрофи в Індонезії.

    Про це він написав у Twitter.

    «Вражений трагічними повідомленнями про катастрофу авіарейсу Sriwijaya SJ182 в Індонезії. Я глибоко співчуваю сім'ям жертв. У цей складний кризовий час Україна стоїть поруч з народом і урядом Індонезії», – зауважив глава МЗС.

    До слова, рятувальники виявили «чорні скриньки» літака авіакомпанії Sriwijaya Air.

    Також влада Індонезії заявила, що знайшла рештки тіл, речі та уламки літака Sriwajaya Air (фото).

    Нагадаємо, що у суботу впав у воду недалеко від острова Лаки літак авіакомпанії Sriwijaya Air, що вилетів зі столиці Індонезії Джакарти.

    Відомо, що його на борту перебували 65 осіб, включаючи 10 дітей, а також 12 членів екіпажу.

    ервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.

    За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українців на борту авіалайнера не було.

    Також з’явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії.

    Теги: МЗС міністр авіакатастрофа літак Індонезія Україна Дмитро Кулеба
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