Україна висловила співчуття Індонезії, де сталася авіакатастрофа
«У цей складний кризовий час Україна стоїть поруч з народом і урядом Індонезії», – зауважив глава МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття сім'ям жертв авіакатастрофи в Індонезії.
Про це він написав у Twitter.
«Вражений трагічними повідомленнями про катастрофу авіарейсу Sriwijaya SJ182 в Індонезії. Я глибоко співчуваю сім'ям жертв. У цей складний кризовий час Україна стоїть поруч з народом і урядом Індонезії», – зауважив глава МЗС.
До слова, рятувальники виявили «чорні скриньки» літака авіакомпанії Sriwijaya Air.
Також влада Індонезії заявила, що знайшла рештки тіл, речі та уламки літака Sriwajaya Air (фото).
Нагадаємо, що у суботу впав у воду недалеко від острова Лаки літак авіакомпанії Sriwijaya Air, що вилетів зі столиці Індонезії Джакарти.
Відомо, що його на борту перебували 65 осіб, включаючи 10 дітей, а також 12 членів екіпажу.
ервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.
За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українців на борту авіалайнера не було.
Також з’явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії.