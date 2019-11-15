Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа і Зеленського



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«Є багато речей, які нам варто обговорити», - сказав Трамп Зеленськкому у квітні

Телефонна розмова відбулася 21 квітня після перемоги Зеленського на президентських виборах

Білий дім опублікував стенограму першого телефонного дзвінка між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє CNN.

Телефонна розмова відбулася 21 квітня після перемоги Зеленського на президентських виборах, за два місяці до телефонного дзвінка 25 липня, який знаходиться в центрі розслідування про імпічменту Трампа.

Згідно із стенограмою, Трамп привітав Зеленського із перемогою і заявив, «що не має сумнівів, що ви будете прекрасним президентом». Він також запросив Зеленського до Білого дому.

На відміну від розмови 25 липня, дана стенограма не містить згадок про колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина, а також про вибори президента США 2016 року.

«У мене багато друзів в Україні, котрі знають і люблять вас», - говорив тоді Трамп.

За словами американського лідера, він «чекає з нетерпінням» на спільну роботу з Зеленським у майбутньому.

«Є багато речей, які нам варто обговорити», - сказав Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що Україна завжди була добре представлена на конкурсі краси «Міс Всесвіт».

«Коли я був власником «Міс Всесвіт», у них завжди були чудові люди. Україна була завжди дуже добре представлена», - додав президент США.

Нагадаємо, напередодні Трамп показав групі сенаторів стенограму першої розмови із Зеленським.

Уперше про наміри оприлюднити стенограму іншої розмови з президентом України Трамп заявив у п’ятницю 8 листопада.

Згодом він обіцяв оприлюднити стенограму розмови із Зеленським 12 листопада.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, 13 листопада у Конгресі США стартували публічні слухання про імпічмент Трампа.