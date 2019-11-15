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    Експосол Йованович у Конгресі США розповіла про корупцію в Україні

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    <span>Марі Йованович дає свідчення в Конгресі США</span> - Експосол Йованович у Конгресі США розповіла про корупцію в Україні
    Марі Йованович дає свідчення в Конгресі США

    Корупція робить українських лідерів завжди уразливими перед Росією, - заявила дипломатка

    Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович спростувала, що забороняла українським правоохоронним органам здійснювати кримінальне переслідування деяких осіб. Про це вона заявила під час публічних слухань у Конгресі США, які транслюються в прямому ефірі.

    Так, Йованович заперечує звинувачення екс-генпрокурора України Юрія Луценка в тому, що вона нібито забороняла правоохоронним органам переслідувати деяких людей.

    «Це брехня. Я ніколи не передавала Луценку список людей, яких не можна було кримінально переслідувати в Україні», - заявила вона.

    У ході свого виступу Йованович також заявила, що в Україні дуже розвинена корупція.

    «Корупція робить українських лідерів завжди уразливими перед Росією. На жаль... не всі українці взяли участь у нашій антикорупційній роботі. Таким чином, навіть і не дивно, що наші антикорупційні зусилля стали на шляху бажання отримання вигоди і влади від тих українців, які воліли грати за корумпованими правилами, намагаючись мене усунути», - заявила Йованович.

    Вона також зазначила, що під час своєї роботи в Україні не мала іншого «порядку денного», крім як переслідувати заявлені США цілі в області зовнішньої політики. 

     

    Нагадаємо, 31 жовтня палата представників США прийняла резолюцію на підтримку процедури імпічменту Трампу. Документ наказує профільним комітетам продовжувати розслідування про те, чи є факти для імпічменту глави держави. На практиці розгляди почалися ще в кінці вересня.

    13 листопада у Конгресі США стартували публічні слухання про імпічмент Трампа.

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