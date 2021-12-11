Церква вважає корупцію серйозним гріхом. І ось чому

Корупція не шанує гідність іншої людини

Сьогодні поговоримо про хворобу, яка вбиває людство сильніше за коронавірус. І, на відміну від останнього, робить це значно довше у часі, повільніше, ніби непомітно, але дуже підступно, прикриваючись зручними для людей «можливостями».

Йдеться про корупцію.

Так, це не лише гріх, а вже загальнолюдська хвороба (зіпсутість людського серця, слабкість волі, затьмарення розуму), від якої потрібно з Божою допомогою лікуватися, адже вона має очевидні згубні наслідки.

З цим явищем стикався, мабуть, вже кожен, в різних сферах суспільного життя. Корупція настільки укорінена і так пишно «процвітає», що всі намагання її побороти «ззовні» (численні закони, заборони тощо) її не перемагають. Це не значить, що «ліки» погані, це значить, що «не так» або «не те» лікують. Щоби подолати хворобу, замало лікувати симптоми, потрібно знайти і вилікувати причину. А вона в цьому випадку – духовна!

Сутність корупції – підкуп і продажність – це один з наслідків гріхопадіння людини, яка спокусилася на неправдиву обіцянку диявола стати богом, але, як наслідок, людина віддалилася від Творця

Корупція небезпечна тим, що впливає не лише на одну людину, яка вражена цією хворобою, вона породжує серйозні наслідки, які стосуються всіх. Корупція підживлюється егоїзмом, гординею, користолюбством і грошолюбством. Прагнучи передусім особистої вигоди задля пришвидшення чи полегшення певних умов, люди, які підкуповують чи продаються, виокремлюють себе з-поміж інших, ставлять всіх у нерівні умови, принижуючи їхні права і можливості, а відтак породжують несправедливість і нехтують заповіддю Господньою – любити ближніх, як самих себе.

Корупція не шанує гідність іншої людини, вона перекреслює людську рівність і права. Вона обирає, виокремлює, судить з позиції егоїстичного «Я» – не заради справедливості, а заради наживи, певної вигоди. Причому, корупція вражає не лише того, хто підкуповує, а й того, хто продається, а потім руйнівною хвилею зачіпає і всіх довкола.

Як все темне й гріховне на цій землі, те, що від диявола, – корупція боїться прозорості

Ті, хто чинить зло, бояться світла й правди, тому так майстерно все приховують, вигадують виправдання і ховають, «хоронячи» себе все глибше і глибше. Боячись світла правди, вражені цією хворобою люди стають підозрілими, «закритими», нервовими, їхні серця опановує страх, непевність. Вони й інших людей оцінюють за своїми мірками. У їхній «системі координат» матеріальні цінності витісняють духовні, а відтак – людина стає повністю залежною від земних благ і тимчасової вигоди. Того, що нині є, а завтра, коли життя тут завершується, вже не має значення.

В Євангелії знаходимо багато прикладів згубних наслідків від корупції. Господь чітко й однозначно засуджує це явище. Водночас у Священному Писанні знаходимо і приклади зцілення від цієї хвороби: наприклад, історії життя митарів Закхея і Матфея, які відкрили свої серця до Божого милосердя і змінилися, бо були свідомими власної слабкості і готовими прийняти дар зцілення.

Друзі! Боротися з цією духовною проблемою без потужної духовної зброї – марно

Але і духовна «зброя» буде безсилою без вашої внутрішньої готовності та усвідомлення потреби у зціленні. Якщо не знаєте, як правильно вчинити, запитуйте поради у Господа і слухайте Його підказки у своєму серці та совісті. Адже Він точно не потребує від нас ніяких «дарунків», задобрювань чи якихось особливих «пожертв», аби благодіяти у нашому житті.

І пам’ятайте: навіть коли щось робите за спинами у людей, ви робите це на очах у Бога!

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Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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