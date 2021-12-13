«Жулики сидят прожжённые». Нардеп Палиця гучно відсвяткував день народження у Буковелі (відео)

На святкуванні у депутата Палиці співав гурт «Корупція»

Святкування пройшло у Буковелі

Народний депутат і лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця 10 грудня відсвяткував свій 49-й день народження. Інформація про це з’явилася на Telegram-каналі Шептун.

Як повідомляється, гуляння на честь іменинника пройшло у Буковелі. Гостей розважав гурт «Корупція».

Соліст гурту Міша Крупін привітав іменинника Палицю, побажав йому щастя, здоров’я під слова пісні:«а за соседним столиком сидят прокурорские, у них лица красные, шутки плоские. Ведут себя вызывающе, но все вооруженные, а с ними жулики сидят прожжённые…».

Серед гостей Палиці були його однопартійці, зокрема подружжя Віолетта та Сергій Лабазюки. Саме пані Лабазюк і виклала в сторі відео святкування.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора в січні 2021 року порушив кримінальну справу проти нардепа, очільника партії «За майбутнє» Ігоря Палиці.

До слова, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан після гучного святкування дня народження показав фото себе 40-річної давності.

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