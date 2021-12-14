Відвертий одяг і арешт за хабар. Чим прославилася «ексміністр культури» окупованого Криму

18 листопада у Аріни (Віри) Новосельської пройшли обшуки. Її затримали за підозрою у хабарі від фірми «Меандр»

Арешт Новосельської стане останнім цвяхом у кар'єрі Аксьонова у кріслі голови анексованого Криму?

Грифона перейменувала на «орлолева», матюкалася на засіданні уряду, одягалася у відвертий прозорий одяг. Це неповний перелік того, чим прославилася колишній міністр культури підконтрольного Росії уряду Криму.

18 листопада вдома та на роботі у Аріни (Віри) Новосельської пройшли обшуки. Її затримали за підозрою у хабарі від фірми «Меандр» у розмірі 25 мільйонів рублів – це близько трьохсот тисяч євро. Отримала їх, як заявив слідчий комітет Росії, вона за «загальне заступництво під час будівництва Кримського державного центру дитячої театральної творчості».

На місці будівлі 19 століття, в якому розташовувався Кримський академічний театр ляльок, мали побудувати нову п'ятиповерхову будівлю. Роботи розпочала петербурзька компанія «Меандр» у 2018 році, здати обіцяли у 2020 році.

Контракт розірвали через зрив термінів. Нових підрядників чиновники не можуть знайти. Санкт-Петербурзька фірма «Меандр» – одна з найвідоміших фірм-реставраторів у Росії. Вона мала приблизно 200 контрактів на загальну суму майже 10 мільярдів рублів.

Російські та українські експерти пов'язують її діяльність із колишнім міністром культури Росії Володимиром Мединським. Коли він був на посаді, фірма масово перемагала тендери на реставрацію пам'яток культури. Більшість – у Москві та в Криму.

Нещодавно Аксьонов отримав шанс пройти на посаду підконтрольного Росії голови Криму втретє. Держдума Росії дозволила так званим главам суб'єктів федерації обиратися більше двох разів поспіль.

Але масові затримання його високопосадовців можуть вплинути на його шанси. У Криму заговорили – а чи не стане ця відставка останнім цвяхом у кар'єрі Сергія Аксьонова у кріслі голови анексованого Криму?

Джерело: Крим.Реалії