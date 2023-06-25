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Епічна масова бійка в Іркутській області: один на одного з кулаками пішли 300 людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Епічна масова бійка в Іркутській області: один на одного з кулаками пішли 300 людей
Після зіткнень до лікарні з травмами голови та забоями доправили 9 осіб
фото: скріншот із відео

Киргизи і таджики побилися через чергу в їдальні

На Ковиктинському родовищі в Іркутській області сталася масова бійка. 300 людей пішли один на одного з кулаками через чергу у їдальні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Бійка сталася увечері 23 червня. У їдальні Кавиктинського газоконденсатного родовища громадяни Киргизії посварилися з громадянами Таджикистану – хтось уліз у чергу за їжею і почалося. Конфлікт не вдалося вирішити на місці, і тоді киргизи пішли до вагончиків із таджиками. Загалом зібралося близько 300 людей.

Після зіткнень до лікарні з травмами голови та забоями доправили 9 осіб – на думку слідчих, саме вони брали найактивнішу участь у бійці. У поліції проводять перевірку.

Раніше на пляжі Понятувка у Варшаві відбулася масова бійка між поляками та українцями. 

Також повідомлялося, що у Польщі двоє українців побилися до смерті через жінку.

Теги: бійка конфлікт

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