Епічна масова бійка в Іркутській області: один на одного з кулаками пішли 300 людей

Після зіткнень до лікарні з травмами голови та забоями доправили 9 осіб

Киргизи і таджики побилися через чергу в їдальні

На Ковиктинському родовищі в Іркутській області сталася масова бійка. 300 людей пішли один на одного з кулаками через чергу у їдальні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бійка сталася увечері 23 червня. У їдальні Кавиктинського газоконденсатного родовища громадяни Киргизії посварилися з громадянами Таджикистану – хтось уліз у чергу за їжею і почалося. Конфлікт не вдалося вирішити на місці, і тоді киргизи пішли до вагончиків із таджиками. Загалом зібралося близько 300 людей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після зіткнень до лікарні з травмами голови та забоями доправили 9 осіб – на думку слідчих, саме вони брали найактивнішу участь у бійці. У поліції проводять перевірку.

Раніше на пляжі Понятувка у Варшаві відбулася масова бійка між поляками та українцями.

Також повідомлялося, що у Польщі двоє українців побилися до смерті через жінку.