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Бійка військовослужбовців ТЦК з черкащанином: гучна подія отримала продовження (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Бійка військовослужбовців ТЦК з черкащанином: гучна подія отримала продовження (відео)
ДБР розслідує справу побиття чоловіка працівниками Територіального центру комплектації в Черкасах
фото скріншот з відео тсн

ДБР розслідує справу побиття чоловіка працівниками Територіального центру комплектації в Черкасах

У Сухопутних військах, яким підпорядковані центри комплектації, коментувати ситуацію в Черкасах і заяву міністра відмовилися.

ДБР розслідує справу побиття чоловіка працівниками Територіального центру комплектації в Черкасах. Відео інциденту з камер спостереження поблизу торговельного центру з’явилося в Мережі кілька днів тому, коли військовослужбовці ТЦК намагалися вручити чоловікові повістку на вулиці. На подію вже відреагували і в Центрі комплектації, і в Міністерстві оборони, йдеться в ТСН.

Конфлікт між працівниками ТЦК та черкащанином

Спочатку чоловік емоційно спілкується з працівниками Територіального центру комплектації, які намагаються вручити йому повістку. А далі один із військовослужбовців б’є чоловіка в обличчя. Його повалюють на землю, і тоді військовослужбовець б’є його в обличчя ще раз, але уже ногою – це відео з однієї з черкаських камер спостереження напередодні вранці розлетілося Мережею. Юрист після перегляду зауважує, що такі дії повністю протиправні.

«Ситуація повністю протизаконна, і такі дії працівників ТЦК – не тільки порушенням їхніх посадових інструкцій, прямих посадових обов’язків, але і в принципі порушення норм кримінального права», – твердить адвокатка Поліна Марченко.

Реакція Територіального центру комплектації

У черкаському центрі комплектації уже відреагували на ситуацію і озвучили свою версію подій.

«Громадянин почав ображати військовослужбовців, погрожувати фізичною розправою та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців. Громадянина було затримано, на місце події військовослужбовці ТЦК та СП викликали представників Національної поліції. Варто зазначити, що відео вирване з контексту, обставини значно ширші, аніж показано в зазначеному фрагменті», – зазначили в ТЦК.

Реакція постраждалого і коментар ДБР

Сам постраждалий чоловік спілкуватися з журналістами відмовився, втім, написав заяву до поліції. Там відкрили кримінальне провадження, зараз цією справою займається Державне бюро розслідувань.

«Кримінальне провадження розслідується за фактом перевищення військовою службовою особою своїх повноважень. Слідство ознайомлюється з матеріалами, і коли з’ясуються усі обставини подій, тоді вже будуть ухвалюватися відповідні рішення в рамках закону», – каже радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

Це не перша конфліктна ситуація, яка виникла за час загальної мобілізації. У Мережі вже з’являлися схожі відео з різних регіонів України. Частину з цих випадків зараз розслідують в ДБР.

Коментар міністра оборони України навколо даної події

Міністр оборони озвучив один із варіантів вирішення таких ситуацій.

«Реформа центрів комплектації давно вже на часі. Є одна з таких простих рекомендацій президента Володимира Зеленського, він дав серйозну рекомендацію головкому – переважну кількість військових, які давно сидять там, відправляти на фронт, а скеровувати на їх місце військових, які отримали поранення, які достойні герої і які знають, зокрема, як правильно проводити роботу по мобілізації», – зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

Реакція Сухопутних військ ЗСУ

У Сухопутних військах, яким підпорядковані центри комплектації, коментувати ситуацію в Черкасах і заяву міністра відмовилися. Якщо провину військовослужбовців черкаського центру комплектації доведуть – за перевищення службових обов’язків в умовах воєнного стану їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Теги: ЗСУ міністр Черкаси бійка слідство чоловік

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