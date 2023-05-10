У Варшаві українці та поляки влаштували бійку з різаниною
Усі учасники конфлікту були в стані алкогольного сп’яніння
У вівторок, 9 травня, на пляжі Понятувка у Варшаві відбулася масова бійка між поляками та українцями. Про це пише польське видання Super Express.
«Ми отримали інформацію про непорозуміння між двома групами людей. Усі вони були в стані алкогольного сп’яніння. Ми затримали п'ятьох людей. Ми пояснимо обставини і все, що пов’язано з цією подією, пізніше», – прокоментували у поліції, не акцентуючи увагу на національності учасників сутички.
Проте журналісти дізналися, що конфлікт виник між двома групами відпочивальників – поляками та українцями.
«Між групою поляків і українців сталася бійка. Одна людина отримала два ножові поранення, загалом поліція затримала п'ятьох осіб. Потерпілого з двома колото-різаними пораненнями та ще двох людей із незначними травмами обличчя та тіла доставили до лікарні», –зазначили у виданні.
Раніше повідомлялося, що у Польщі двоє українців побилися до смерті через жінку.
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