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У Варшаві українці та поляки влаштували бійку з різаниною

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Варшаві українці та поляки влаштували бійку з різаниною
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Усі учасники конфлікту були в стані алкогольного сп’яніння

У вівторок, 9 травня, на пляжі Понятувка у Варшаві відбулася масова бійка між поляками та українцями. Про це пише польське видання Super Express.

«Ми отримали інформацію про непорозуміння між двома групами людей. Усі вони були в стані алкогольного сп’яніння. Ми затримали п'ятьох людей. Ми пояснимо обставини і все, що пов’язано з цією подією, пізніше», – прокоментували у поліції, не акцентуючи увагу на національності учасників сутички.

Проте журналісти дізналися, що конфлікт виник між двома групами відпочивальників – поляками та українцями.

«Між групою поляків і українців сталася бійка. Одна людина отримала два ножові поранення, загалом поліція затримала п'ятьох осіб. Потерпілого з двома колото-різаними пораненнями та ще двох людей із незначними травмами обличчя та тіла доставили до лікарні», –зазначили у виданні.

Раніше повідомлялося, що у Польщі двоє українців побилися до смерті через жінку.

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Теги: Варшава конфлікт поранення поліція українці бійка

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