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Вбивчі ревнощі: у Польщі двоє українців побилися до смерті через жінку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вбивчі ревнощі: у Польщі двоє українців побилися до смерті через жінку
Поліція встановлює подробиці трагедії
фото з відкритих джерел

У квартирі перебувало двоє дітей: вони залишилися без батька

У Польщі в місті Бидгощ у квартирі сталася сімейна бійка між українцями на тлі ревнощів. Двоє чоловіків 22 і 25 років загинули, 25-річна жінка перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє видання PAP. 

Польські правоохоронці встановили, що бійка сталася між колишнім чоловіком та нинішнім співмешканцем 25-річної жінки. Постраждала 71-річна жінка – її бабуся.

У помешканні також перебувало двоє дітей: вони залишилися без батька. Трирічна та п'ятирічна дівчинки не постраждали, із ними працюють психологи.

Відомо, що жінка разом із дітьми та бабусею переїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її колишній чоловік вже проживав у Польщі.

Усі подробиці трагедії встановлює поліція.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік катував свою тримісячну доньку.

Крім того, на Київщині батько вбив та розчленував власного сина.

До слова, у місті Арциз Одеської області 48-річний чоловік спалив свою дружину, яку перед тим вбив. Її тіло знайшли тільки через місяць після розправи.

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Теги: Польща вбивство українці

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