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У парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів (відео)
скрін з відео

Бійка сталася між головою Єдиного Національного руху Леваном Хабеішвілі та депутатом від правлячої партії «Грузинська мрія» Анрі Оханашвілі

Засідання комітету парламенту Грузії з правових питань, де заявлено обговорення проєктів закону про іноагентів, розпочалося із сутичок між депутатами. Про це повідомляє портал «Новини-Грузія».

Момент бійки між головою Єдиного Національного руху Леваном Хабеішвілі та головою комітету, депутатом від правлячої партії «Грузинська мрія» Анрі Оханашвілі потрапив на відео.

Зазначається, що частину опозиційних депутатів було вилучено із зали, частина залишила його сама на знак протесту. Слухання двох варіантів майбутнього закону відбуваються в юридичному комітеті після того, як їх схвалили в п'ятницю комітети оборони та з міжнародних зв'язків.

Повідомляється, що біля будівлі парламенту багато поліції. Введено обмежений допуск до будівлі. Депутати від опозиції вивісили з вікон парламенту прапори Грузії та Євросоюзу, висловлюючи солідарність із акцією протесту громадянських активістів, що проходить на вулиці.

Учасники акції, які протестували з боку проспекту Руставелі, перейшли до входу з верхнього боку будівлі. Головне гасло – «Ні російському закону в Грузії».

Протестувальники принесли багато плакатів із зображенням Путіна та Іраклія Кобахідзе – голови правлячої партії Грузії, яка підтримує ухвалення закону про іноагентів.

Зазначається, що парламент Грузії прийняв до розгляду одразу два законопроєкти про іноагентів. Обидва проєкти ініціював рух «Сила народу»: перший називається «Про прозорість іноземного впливу», другий – «Про реєстрацію іноземних агентів».

Перший стосується лише НУО та ЗМІ, які отримують закордонне фінансування, а другий – як фізичних, так і юридичних осіб за низкою винятків. Посол ЄС Павел Герчинський заявив, що ця ініціатива суперечить як мінімум двом із 12 рекомендацій для набуття статусу кандидата в ЄС. Серйозне занепокоєння вже кілька разів висловив Держдеп США. Декілька сотень НУО та ЗМІ Грузії підписали заяву проти ухвалення в Грузії такого закону.

До слова, раніше повідомлялося, що грузинська влада злякалася запрошення до Києва.

Теги: Грузія війна росія окупанти

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