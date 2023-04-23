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Бійка переросла у перестрілку: на Луганщині російські військові почубилися з вагнерівцями

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бійка переросла у перестрілку: на Луганщині російські військові почубилися з вагнерівцями
Російські військові та вагнерівці повбивали один одного
фото з відкритих джерел

Унаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін

Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці ЗС РФ та представники ПВК «Вагнер» усе частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 23 квітня.

У результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями ПВК «Вагнер», яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін.

Раніше два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків. 

Нагадаємо, терорист і засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої «спецоперації» проти України й закріпитися на окупованих українських територіях.

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Теги: бійка військові втрати правозахисники

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