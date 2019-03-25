Ердоган хоче обговорити питання Голанських висот на Генасамблеї ООН



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Ердоган: «ми перенесемо тему Голанських висот в ООН»

Президент Туреччини збирається зустрітися з Трампом і сказати йому, що «він робить велику помилку»

Туреччина має намір підняти питання про визнання Сполученими Штатами ізраїльського суверенітету над Голанськими висотами в ООН.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв’ю телеканалу TGRT.

«ООН вже прийняла остаточне рішення з цього питання. Я збираюся зустрітися з Трампом і сказати йому, що він робить велику помилку, пропонуючи Голанські висоти Нетаньяху на золотій таці в якості подарунка до виборів», - сказав Ердоган.

За його словами, рішення американського президента може загрожувати миру в усьому світі.

«Ми перенесемо тему Голанських висот в ООН. Неможливо, щоб Генасамблея ООН схвалила це (визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами)», - додав турецький президент.

Нагадаємо, у неділю МЗС Ізраїлю анонсувало підписання Трампом указу про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами

21 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Після заяви глави Білого дому прем'єр-міністр Ізраїлю подзвонив Трампу і сказав йому: «Ви зробили історичний крок!».

Натомість глава МЗС Туреччини заявив, що спроби Вашингтона легітимізувати дії Ізраїлю «приведуть до ще більшого насильства і страждань в регіоні», додає «Анадолу».

Держсекретар США заявив, що визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами зможе принести хороші результати для всіх країн на Близькому Сході

Голанські висоти або Голани – це частина історичного регіону Левант, яка охоплює близько 1800 кв. кілометрів Ізраїлю і Сирії. Голани є спірною територією.

У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон про Голанські висоти, проголосивши свій суверенітет над регіоном. Рада Безпеки ООН не визнала цього рішення. Зараз Ізраїль і Сирія перебувають у стані війни та зберігають присутність військ уздовж лінії розмежування.