Нетаньяху подякував Трампу за заяву про суверенітет Голанських висот



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Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Нетаньяху подзвонив Трампу і сказав йому: «Ви зробили історичний крок!»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував президенту США Дональду Трампу за те, що він заявив про намір визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що Нетаньяху подзвонив Трампу і сказав йому: «Ви зробили історичний крок!»

Нагадаємо, що 21 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Голанські висоти або Голани – це частина історичного регіону Левант, яка охоплює близько 1800 кв. кілометрів Ізраїлю і Сирії. Голани є спірною територією.

У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон про Голанські висоти, проголосивши свій суверенітет над регіоном. Рада Безпеки ООН не визнала цього рішення. Зараз Ізраїль і Сирія перебувають у стані війни та зберігають присутність військ уздовж лінії розмежування.