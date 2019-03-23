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    У світі

    Помпео порівняв ситуації навколо Криму і Голанських висот

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    Помпео:&nbsp;Прийняте президентом рішення розширить можливості для стабільності у всьому регіоні - Помпео порівняв ситуації навколо Криму і Голанських висот
    Помпео: Прийняте президентом рішення розширить можливості для стабільності у всьому регіоні

    Держсекретар США заявив, що визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами зможе принести хороші результати для всіх країн на Близькому Сході

    Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю заявив, що ситуація з визнанням окупації Криму відрізняється від визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це повідомляє прес-служба Держдепу.

    Відповідаючи на питання чи не є визнання суверенітету Ізраїлю над цими територіями подвійними стандартами, Помпео заявив, що це зовсім не так.

    «Те, що президент зробив з Голанськими висотами, - це визнання реальності на місцях і ситуації з безпекою, необхідної для захисту ізраїльського держави», - повідомив Помпео.

    Також держсекретар США заявив, що такі дії зможуть принести хороші результати для народу Лівану, Кувейта, Ізраїлю, а також всіх країн на Близькому Сході.

    «Прийняте президентом рішення розширить можливості для стабільності у всьому регіоні», - додав Помпео.

    Нагадаємо, що 21 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

    Голанські висоти або Голани – це частина історичного регіону Левант, яка охоплює близько 1800 кв. кілометрів Ізраїлю і Сирії. Голани є спірною територією.

    У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон про Голанські висоти, проголосивши свій суверенітет над регіоном. Рада Безпеки ООН не визнала цього рішення. Зараз Ізраїль і Сирія перебувають у стані війни та зберігають присутність військ уздовж лінії розмежування.

    Джерело: РБК-Україна

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