У Туреччині розкритикували намір США визнати Голанські висоти територією Ізраїлю



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Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що територіальна цілісність держав є найбільш фундаментальним принципом міжнародного права

В питанні приналежності Голанських висот Туреччина підтримує Сирію

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розкритикував ідею президента США Дональда Трампа про визнання окупованих Голанських висот територією Ізраїлю.

«Територіальна цілісність держав є найбільш фундаментальним принципом міжнародного права», - повідомив він у своєму Twitter.

За словами глави МЗС Туреччини, спроби Вашингтона легітимізувати незаконні дії Ізраїлю «приведуть до ще більшого насильства і страждань в регіоні», додає «Анадолу».

Він повідомив, що в питанні приналежності Голанських висот Туреччина підтримує Сирію.

Нагадаємо, що 21 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Після заяви глави Білого дому прем'єр-міністр Ізраїлю подзвонив Трампу і сказав йому: «Ви зробили історичний крок!».

Голанські висоти або Голани – це частина історичного регіону Левант, яка охоплює близько 1800 кв. кілометрів Ізраїлю і Сирії. Голани є спірною територією.

У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон про Голанські висоти, проголосивши свій суверенітет над регіоном. Рада Безпеки ООН не визнала цього рішення. Зараз Ізраїль і Сирія перебувають у стані війни та зберігають присутність військ уздовж лінії розмежування.