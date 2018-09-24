Ердоган назвав головну загрозу для майбутнього Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Жодна країна не постраждала більшою мірою від громадянської війни в Сирії, ніж Туреччина, заявив Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган упевнений, що найбільша загроза для майбутнього Сирії виходить від територій на схід від річки Євфрат, контрольованих силами самооборони сирійських курдів.

Про це він заявив 23 вересня на прес-конференції перед вильотом до Нью-Йорка, де візьме участь у сесії Генасамблеї ООН.

Турецький лідер назвав ці регіони «терористичним болотом», яке збільшується за підтримки союзників Анкари, маючи на увазі США.

«У цей час найбільшою проблемою для майбутнього Сирії є терористичне болото, яке збільшується під егідою деяких наших союзників на схід від Євфрату», - зазначив Ердоган.

За його словами, жодна країна не постраждала більшою мірою від громадянської війни в Сирії, ніж Туреччина.

Раніше стало відомо, що Ердоган розповість Генасамблеї ООН про ситуацію в Сирії.

Нагадаємо, 17 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що домовився зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом про створення в сирійській провінції Ідліб демілітаризованої зони.

Зазначимо, що на думку експерта ситуація довкола сирійського міста Ідліб на межі гуманітарної катастрофи.

Як відомо, сирійські урядові війська та російські союзники в суботу, 8 вересня, завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці.

Також повідомлялося, що Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі.

Джерело: Кореспондент.net