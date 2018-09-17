Путін і Ердоган домовилися створити демілітаризовану зону в сирійському Ідлібі



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Реджеп Ердоган та Володимир Путін

Демілітаризовану зону створять до 15 жовтня

Президент Росії Володимир Путін заявив, що домовився зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом про створення в сирійській провінції Ідліб демілітаризованої зони.

Як повідомляє «Анадолу», заява глави Кремля прозвучала після переговорів з лідером Туреччини в Сочі.

За словами Путіна, цю зону створять до 15 жовтня уздовж лінії зіткнення військ опозиції і режиму президента Сирії Башара Асада.

Домовленості Путіна і Ердогана означають, що військової операції в Ідлібі не буде, заявив журналістами міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Як додає «Интерфакс», за словами Шойгу, створення демілітаризованої зони в найближчі години узгодять із сирійським керівництвом.

Зазначимо, що на думку експерта ситуація довкола сирійського міста Ідліб на межі гуманітарної катастрофи.

Як відомо, сирійські урядові війська та російські союзники в суботу, 8 вересня, завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці.

Також повідомлялося, що Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі.