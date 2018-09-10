Ситуація довкола сирійського міста Ідліб на межі гуманітарної катастрофи – експерт



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итуація, яка розгортається довкола Ідлібу може стати найбільшою гуманітарною катастрофою за всю історію війни в Сирії

Ситуація довкола провінції Ідліб загостюється. У зв’язку із бомбардуванням цивільних об’єктів та зростання кількості населення територія на межі гуманітарної катастрофи. Таку оцінку дав Кіріл Міхайлов, співробітник ConflictIntelligenceTeam під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Ідліб – це 3% території Сирії. Її контролює опозиція.

«Це останній прихисток повстанців. Наразі кількість населення провінції збільшилося в два рази і становить 3 млн осіб. З них 1,5 млн – внутрішньо переміщені особи. Люди живуть в жорстких умовах, в таборах для біженців. Тому там уже починається гуманітарна катастрофа. Окрім того сьогодні бомблять цивільні об’єкти – підземні лікарні», - розповідає Міхайлов.

Населенню Ідлібу немає куди тікати від війни.

«Цим всім людям з Ідлібу вже немає куди бігти. Навіть і до Туреччини, яка підтримує цю територію. Адже в Туреччині сьогодні перебуває більше 2 млн сирійських біженців. Тому вона закрила кордон і поставила стіну, і явно не збирається когось приймати, бо це може створити ще одну кризу для Ердогана», - продовжує експерт.

За його оцінками, ситуація, яка розгортається довкола Ідлібу може стати найбільшою гуманітарною катастрофою за всю історію війни в Сирії. США не будуть захищати Ідліб, адже їхні інтереси знаходяться на північному сході в курдській автономії.

Нагадаємо, що сирійська революція відбулася в рамках «Арабської Весни», яка в свою чергу пройшла в країнах Близького Сходу та країн Африки. Це були процеси проти диктаторських режимів, які панували в цих країнах. В деяких країнах ці революції вдалися, наприклад, в Тунісі. В Алжирі революційних рух було подавлено, а в Лівії протестний рух звівся нанівець. Найгірший результат виявився у Сирії. Режим Асада жорстко почав придушувати революцію, але не зміг справитися повністю. Адже частина сирійської армії відмовилася виконувати наказ Асада, дезертирувала і стала на бік повстанців. Конфлікт у Сирії триває протягом семи років. У конфлікті окрім опозиційних сил та сил президента Сирії також є збройні угрупування терористів.

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