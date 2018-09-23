Ердоган розповість Генасамблеї ООН про ситуацію в Сирії



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

«Ніхто не бере на себе відповідальність за ситуацію в Сирії настільки, як Туреччина», - сказав Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відбув з візитом до США, де планує виступити перед Генеральною асамблеєю ООН з приводу ситуації в Сирії.

Про це повідомляє En Son Haber.

«У перший день, 25 вересня, я виступатиму на засіданні Генеральної асамблеї ООН. У своєму виступі зверну увагу на гуманітарні кризи, закликатиму до вирішення цих проблем. Ми звернемо увагу на кризу в Сирії. Ніхто не бере на себе відповідальність за ситуацію в Сирії настільки, як Туреччина», - сказав Ердоган на прес-конференції перед від’їздом.

За його словами, найбільшою проблемою для Сирії нині є «терористичне болото, що збільшується на сході від Євфрату».

Що стосується можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, то Ердоган заявив, що на даний час це питання не на порядку денному, але у разі надходження пропозицій від Вашингтона він їх розгляне.

У програмі візиту президента Туреччини до США також виступ перед учасниками заходу «Глобальні угоди з міграції та біженців» 24 вересня, зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем, зустріч з американськими інвесторами та представниками ділових кіл.

26 вересня Ердоган вирушить з Нью-Йорка до Берліна.

Нагадаємо, 17 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що домовився зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом про створення в сирійській провінції Ідліб демілітаризованої зони.

Зазначимо, що на думку експерта ситуація довкола сирійського міста Ідліб на межі гуманітарної катастрофи.

Як відомо, сирійські урядові війська та російські союзники в суботу, 8 вересня, завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці.

Також повідомлялося, що Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі.