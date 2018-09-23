  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ердоган розповість Генасамблеї ООН про ситуацію в Сирії

    • Розсилка
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган&nbsp; - Ердоган розповість Генасамблеї ООН про ситуацію в Сирії
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 

    «Ніхто не бере на себе відповідальність за ситуацію в Сирії настільки, як Туреччина», - сказав Ердоган

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відбув з візитом до США, де планує виступити перед Генеральною асамблеєю ООН з приводу ситуації в Сирії.

    Про це повідомляє En Son Haber.

    «У перший день, 25 вересня, я виступатиму на засіданні Генеральної асамблеї ООН. У своєму виступі зверну увагу на гуманітарні кризи, закликатиму до вирішення цих проблем. Ми звернемо увагу на кризу в Сирії. Ніхто не бере на себе відповідальність за ситуацію в Сирії настільки, як Туреччина», - сказав Ердоган на прес-конференції перед від’їздом.

    За його словами, найбільшою проблемою для Сирії нині є «терористичне болото, що збільшується на сході від Євфрату».

    Що стосується можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, то Ердоган заявив, що на даний час це питання не на порядку денному, але у разі надходження пропозицій від Вашингтона він їх розгляне.

    У програмі візиту президента Туреччини до США також виступ перед учасниками заходу «Глобальні угоди з міграції та біженців» 24 вересня, зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем, зустріч з американськими інвесторами та представниками ділових кіл.

    26 вересня Ердоган вирушить з Нью-Йорка до Берліна.

    Нагадаємо, 17 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що домовився зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом про створення в сирійській провінції Ідліб демілітаризованої зони.

    Зазначимо, що на думку експерта ситуація довкола сирійського міста Ідліб на межі гуманітарної катастрофи.

    Як відомо, сирійські урядові війська та російські союзники в суботу, 8 вересня, завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці.

    Також повідомлялося, що Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі.

    Читайте також
    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган США Сирія ООН Дональд Трамп президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ