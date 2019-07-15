Ердоган назвав терміни завершення поставок російських С-400



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У грудні 2017 року Туреччина уклала з Росією угоду про купівлю С-400 «Тріумф «на суму близько 2,5 мільярда доларів

Президент Туреччини сподівається, що вже під час поставок США змінять свою позицію щодо С-400

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив надію, що поставки російських зенітно-ракетних комплексів С-400 завершаться в квітні 2020 року.

Про це повідомляє Haber Turk.

«Я сподіваюся, що в основному до кінця року, а з певних питань до квітня 2020 року ми завершимо цю роботу», - заявив Ердоган.

Президент також сподівається, що вже під час поставок США змінять свою позицію щодо С-400.

Напередодні Ердоган назвав домовленість із Росією про постачання зенітних ракетних систем С-400 «найважливішою угодою в історії сучасної Туреччини».

Як відомо, у грудні 2017 року Туреччина уклала з Росією угоду про купівлю С-400 «Тріумф «на суму близько 2,5 мільярда доларів, з яких 55 відсотків покривається російським кредитом.

Нагадаємо, вже шостий літак з елементами ЗРК С-400 приземлився на авіабазі «Мюртед» під Анкарою.

Натомість США визначилися із санкціями проти Туреччини через закупівлю російських С-400.

Угода Туреччини та Росії стала одним із головних джерел напруження у відносинах між Анкарою та Вашингтоном. США заявляли, що якщо член НАТО Туреччина не скасує закупівлю комплексів С-400 до 31 липня, Анкара не зможе придбати нове покоління винищувачів F-35.

Вашингтон і його союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною із системами НАТО і загрозою для винищувачів F-35. Натомість США закликали купувати виготовлені американські зенітні ракетні системи Patriot.

Президент Туреччини Ердоган заявив у червні, що угода завершена.