Естонія має намір вилучати зброю у росіян. МВС готує законопроєкт

МВС сподівається, що більшість росіян в Естонії, які є носіями зброї, добровільно здадуть її в поліцію або продадуть

Естонські правоохоронці почнуть збирати зброю у росіян наприкінці цього або на початку наступного року

У громадян Росії, які мешкають в Естонії, планують забрати зброю. Відповідний законопроєкт уряд країни може отримати для розгляду вже за кілька тижнів. Міністерство внутрішніх справ Естонії повідомило, що зараз займається юридичною підготовкою та аналізом документа.

«Ми займаємося юридичною підготовкою та аналізом у міністерстві, ми на завершальній фазі. Починаємо писати пропозиції та протягом наступних кількох тижнів маємо намір представити їх уряду для обговорення», – сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляанемец

Відомо, що законопроєкт передбачає, що естонські правоохоронці почнуть збирати зброю наприкінці цього або на початку наступного року. Сам процес триватиме щонайменше рік. Міністр сподівається, що більшість росіян в Естонії, які є носіями зброї, добровільно здадуть її в поліцію або продадуть.

«Ми скорочуємо коло людей, які можуть володіти зброєю в Естонії. В ідеалі мета полягає у тому, що задля володіння зброєю людина повинна бути громадянином Естонії», – додав Ляянемец.

Нагадаємо, Литва, Естонія, Латвія та Польща з 19 вересня закрили в'їзд для росіян, у тому числі з шенгенськими візами, виданими третіми державами.

6 вересня Європейська комісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. За новими правилами, терміни отримання «шенгену» можуть збільшитися до пів року, а збір зросте з 35 євро до 80.