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Чотири держави закривають кордони для росіян із шенгенськими візами

Надія Клочко
glavcom.ua
Чотири держави закривають кордони для росіян із шенгенськими візами
Одразу чотири країни вводять заборону на в'їзд для росіян
фото з відкритих джерел

Заборона на в’їзд для росіян почне діяти з 19 вересня

Естонія, Латвія, Литва та Польща з 19 вересня закриють в'їзд для росіян, у тому числі з шенгенськими візами, виданими третіми державами. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу повідомив сьогодні про запровадження заборони на в’їзд для росіян та закликав їх не приїжджати до Естонії з шенгенськими візами, оскільки в країні не раді громадянам Росії.

Рейнсалу зазначив, що заборона стосується осіб, які подорожують із туристичними візами, і не торкається охочих відвідати країну з метою зустрічей із родичами та з інших гуманітарних причин.

Як відомо, 6 вересня Європейська комісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. За новими правилами, терміни отримання «шенгену» можуть збільшитися до пів року, а збір зросте з 35 євро до 80.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада звернулася до ЄС із закликом заборонити видачу віз для громадян РФ.

Також повідомлялося, що міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією

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Теги: візи Європа санкції росія

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