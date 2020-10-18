Facebook заблокував понад два мільйони рекламних постів перед виборами у США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Попередження розміщені на 150 млн дописів

Компанія також використовує штучний інтелект, що дозволив видалити мільярди публікацій та фальшивих облікових записів

У соціальних мережах Facebook та Instagram загалом заблоковано 2,2 мільйона оголошень та видалено 120 тисяч публікацій через спробу «перешкодити вільному голосуванню» на майбутніх президентських виборах у США.

Про це заявив віцепрезидент компанії Facebook Нік Клег, повідомляє Укрінформ.

Крім того, попередження розміщені на 150 млн дописів, що є прикладами неправдивої інформації, розміщеної в інтернеті.

Facebook посилив свої зусилля для уникнення повторення подій, що сталися під час президентських виборів у США 2016 року, на яких переміг Дональд Трамп, коли мережа використовувалася для спроб маніпуляції результатами виборів, здійснених Росією.

Подібні проблеми у мережі були також перед британським референдумом 2016 року щодо виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу.

Клег додав, що компанія також використовує штучний інтелект, що дозволив видалити мільярди публікацій та фальшивих облікових записів, навіть до того, як про них повідомляли користувачі мережі.

Як повідомлялося, Xiaomi висміяла Apple за новий iPhone 12.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що соціальні мережі Facebook і Twitter надають потужну підтримку Демократичній партії і при цьому утискають республіканців. Американський президент назвав соцмережі третьою силою Національного демократичного комітету – радикального лівого руху.