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    Трамп звинуватив Facebook і Twitter у підтримці демократів

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    Трамп поскаржився, що, зокрема, заблоковано Twitter-акаунт його передвиборного штабу - Трамп звинуватив Facebook і Twitter у підтримці демократів
    Трамп поскаржився, що, зокрема, заблоковано Twitter-акаунт його передвиборного штабу

    Американський президент назвав соцмережі третьою силою Національного демократичного комітету – радикального лівого руху

    Президент США Дональд Трамп заявив, що соціальні мережі Facebook і Twitter надають потужну підтримку Демократичній партії і при цьому утискають республіканців.

    «Twitter і Facebook проводять масовану кампанію, це третя сила Національного демократичного комітету – радикального лівого руху», – зазначив президент США.

    Трамп додав, що, зокрема, заблоковано Twitter-акаунт його передвиборного штабу. «Я чув про це, але що маємо, те маємо», – сказав він.

    За словами президента США, ліві радикали – «це найбільша проблема для країни». «Проблема не в правих, проблема – в лівих», – наголосив він.

    Як повідомлялося, Facebook і Twitter обмежили репости статті про сина Байдена. Трамп обурився.

    До слова, кілька великих медіаорганізацій в США відмовилися відправляти своїх журналістів на передвиборчі заходи президента США Дональда Трампа через небезпеку зараження коронавірусом.

    Раніше лікар Трампа – Шон Конлі повідомив, що тести на коронавірус президента США вже кілька днів поспіль показують негативні результати.

    У понеділок президент США повернувся до передвиборчої кампанії, почавши з мітингу в Сенфорд (штат Флорида). Після у нього заплановані заходи в Пенсильванії, Айові та Північній Кароліні.

    2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

    Вибори у США відбудуться 3 листопада.


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