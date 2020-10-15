  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Xiaomi висміяла Apple за новий iPhone 12

    • Розсилка
    Згідно з роликом, в коробці з флагманом лежить зарядний адаптер - Xiaomi висміяла Apple за новий iPhone 12
    Згідно з роликом, в коробці з флагманом лежить зарядний адаптер

    Публікація стала вірусної, набравши понад дві тисячі ретвітів і п'яти тисяч лайків.

    Xiaomi висміяла Apple через відмову від безкоштовного зарядного пристрою в iPhone. Компанія присвятила цій події публікацію в Twitter.

    14 жовтня в глобальному акаунті китайського бренду з'явилося коротке відео з розпакуванням смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Згідно з роликом, в коробці з флагманом лежить зарядний адаптер. 

    «Не хвилюйтеся, ми не прибрали нічого з коробки», – йдеться в публікації. 

    Запис з'явилася на наступний день після виходу iPhone 12, що може бути реакцією на новину про спрощення комплекту смартфонів Apple.

    Публікація стала вірусної, набравши понад дві тисячі ретвітів і п'яти тисяч лайків. Передплатники Xiaomi в основному іронічно зустріли появу записи. 

    «Це означає, хлопці, що вам буквально плювати на навколишнє середовище і наше майбутнє життя? Це ганьба... », – пожартував користувач під ніком @najiabukhassira.

    З жовтня Apple вирішила продавати свої смартфони в спрощеній комплектації – без зарядного пристрою і дротових навушників, а також в більш компактній коробці. Таким чином, в комплекті iPhone залишилися безпосередньо апарат і кабель для зарядки. У компанії пояснили це рішення було прийнято задля турботи про навколишнє середовище.

    Про те, що Apple прибере з коробки безкоштовні навушники, в травні повідомляв авторитетний інсайдер Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo). Аналітик зауважив, що таким чином компанія знизить витрати на транспортування смартфонів і приверне увагу споживачів до бездротових гарнітур лінійки AirPods.

    Нагадаємо, що 13 жовтня, Apple презентував iPhone 12.

    Twitter Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies