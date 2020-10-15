Xiaomi висміяла Apple за новий iPhone 12



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Згідно з роликом, в коробці з флагманом лежить зарядний адаптер

Публікація стала вірусної, набравши понад дві тисячі ретвітів і п'яти тисяч лайків.

Xiaomi висміяла Apple через відмову від безкоштовного зарядного пристрою в iPhone. Компанія присвятила цій події публікацію в Twitter.

14 жовтня в глобальному акаунті китайського бренду з'явилося коротке відео з розпакуванням смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Згідно з роликом, в коробці з флагманом лежить зарядний адаптер.

«Не хвилюйтеся, ми не прибрали нічого з коробки», – йдеться в публікації.

Запис з'явилася на наступний день після виходу iPhone 12, що може бути реакцією на новину про спрощення комплекту смартфонів Apple.

Публікація стала вірусної, набравши понад дві тисячі ретвітів і п'яти тисяч лайків. Передплатники Xiaomi в основному іронічно зустріли появу записи.

«Це означає, хлопці, що вам буквально плювати на навколишнє середовище і наше майбутнє життя? Це ганьба... », – пожартував користувач під ніком @najiabukhassira.

З жовтня Apple вирішила продавати свої смартфони в спрощеній комплектації – без зарядного пристрою і дротових навушників, а також в більш компактній коробці. Таким чином, в комплекті iPhone залишилися безпосередньо апарат і кабель для зарядки. У компанії пояснили це рішення було прийнято задля турботи про навколишнє середовище.

Про те, що Apple прибере з коробки безкоштовні навушники, в травні повідомляв авторитетний інсайдер Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo). Аналітик зауважив, що таким чином компанія знизить витрати на транспортування смартфонів і приверне увагу споживачів до бездротових гарнітур лінійки AirPods.

Нагадаємо, що 13 жовтня, Apple презентував iPhone 12.