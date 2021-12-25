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    Феєрверк почав вибухати просто у супермаркеті. Вражаюче відео з Росії

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    З приміщення супермаркету екстрено евакуювали людей - Феєрверк почав вибухати просто у супермаркеті. Вражаюче відео з Росії

    З приміщення супермаркету екстрено евакуювали людей

    фото: скріншот з відео

    У російському місті Томськ в супермаркеті загорілася піротехніка

    У російському місті Томськ в супермаркеті «Лента» загорілася піротехніка. Феєрверки почали вибухати у приміщенні магазину. Про це у суботу, 25 грудня, повідомляють російські ЗМІ.

    У супермаркеті спалахнула піротехніка, почали вибухати петарди та феєрверки. З приміщення екстрено евакуювали людей. Інцидент стався на вулиці Пушкіна.

    На місці працюють пожежники, медики та співробітники поліції.

    До слова, 21 грудня сталася пожежа в іншому гіпермаркеті «Лента» у Томську. Площа пожежі складала близько 5 тис. кв. м. Через спалах обрушилася приблизно третина будівлі, зокрема дах. Потрібна була евакуація 200 людей, ніхто не постраждав. Пожежа в гіпермаркеті призвела до вибухів піротехніки.

    Раніше користувачі мережі показали наслідки пожежі на російському корветі.

    Нагадаємо, причиною пожежі на російському корветі «Проворний» на «Північній верфі» у Санкт-Петербурзі могло стати порушення техніки пожежної безпеки під час виконання робіт.

    Вогонь на суднобудівному заводі «Північна верф» спалахнув 17 грудня. На заводі загорівся корабель «Проворний», що будується для міністерства оборони Росії.

    Раніше у Росії горів завод боєприпасів (відео).

    Теги: пожежа евакуація
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    Феєрверк почав вибухати просто у супермаркеті. Вражаюче відео з Росії