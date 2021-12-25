Феєрверк почав вибухати просто у супермаркеті. Вражаюче відео з Росії

У російському місті Томськ в супермаркеті загорілася піротехніка

У російському місті Томськ в супермаркеті «Лента» загорілася піротехніка. Феєрверки почали вибухати у приміщенні магазину. Про це у суботу, 25 грудня, повідомляють російські ЗМІ.

У супермаркеті спалахнула піротехніка, почали вибухати петарди та феєрверки. З приміщення екстрено евакуювали людей. Інцидент стався на вулиці Пушкіна.

На місці працюють пожежники, медики та співробітники поліції.

До слова, 21 грудня сталася пожежа в іншому гіпермаркеті «Лента» у Томську. Площа пожежі складала близько 5 тис. кв. м. Через спалах обрушилася приблизно третина будівлі, зокрема дах. Потрібна була евакуація 200 людей, ніхто не постраждав. Пожежа в гіпермаркеті призвела до вибухів піротехніки.

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