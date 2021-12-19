Користувачі мережі показали наслідки пожежі на російському корветі

Корвет будували вісім років, проте конструкція вигоріла майже за день

Добудова «Проворного» вимагатиме величезних вкладень із бюджету Росії

Одеський блогер Олександр Коваленко показав результати пожежі під будівництво корвету ВМС РФ проекту 20385 «Проворний». Своїми думками він поділився на власній сторінці у Facebook.

Він зауважив, що внаслідок пожежі згоріла практично вся надбудова, її не вдалося врятувати. Практично всі міни з боєприпасами вигоріли, деформувалися і відновленню не підлягають.

Пожежа зруйнвала майже всю конструкцію/фото:Alexander Kovalenko Facebook

«Таким чином, якщо цей корвет вирішать добудувати, то він коштуватиме чималих грошей, і гарантії якості виконаної роботи абсолютно не буде. Грубо кажучи, якщо його завершити, то це не тільки позбавить низку пенсіонерів своєчасних пенсій, а й дозволить вчителям навмисно скинути на воду бойовий підрозділ екстренної допомоги», – написав Коваленко.

Підписники згодилися із думками Коваленка та прийшли до висновку, що пожежа мала руйнівні наслідки.

Відновлення проєкту майже неможливе/фото:Alexander Kovalenko Facebook

Нагадаємо, причиною пожежі на російському корветі «Проворний» на «Північній верфі» у Санкт-Петербурзі могло стати порушення техніки пожежної безпеки під час виконання робіт.

Вогонь на суднобудівному заводі «Північна верф» спалахнув 17 грудня. На заводі загорівся корабель «Проворний», що будується для міністерства оборони Росії.

Площа пожежі становила 800 кв. м. Пожежі було присвоєно четвертий рівень складності, до 11 год вечора вогонь локалізували. За фактом події на підприємстві порушено кримінальну справу.

Будівництво «Проворного» почалося вісім років тому, передати флоту його планували наприкінці 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані.

До слова, сьогодні у Краматорську сталася пожежа в медзакладі: згоріло 10 «швидких».

Раніше у Росії горів завод боєприпасів (відео).