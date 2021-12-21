У російському Томську спалахнув великий гіпермаркет (відео)

Пожежа сталася в одному з найбільших у Томській області гіпермаркеті «Лента»

У російському Томську спалахнув великий торговий центр, площа займання становить 5 тисяч квадратних метрів, повідомляє пресслужба МНС Росії.

«За попередньою інформацією, горіння відбувається на всій площі – 5 000 м2. Сталося обвалення покрівлі на площі 3 500 м2. Інформація про постраждалих не надходила», – йдеться у повідомленні.

Пожежа сталася в одному з найбільших у Томській області гіпермаркеті «Лента». Евакуйовано близько 200 людей із палаючої будівлі.

Повідомляється, що гасіння пожежі ускладнюють сильне задимлення та мінусова температура.

Раніше користувачі мережі показали наслідки пожежі на російському корветі.

Нагадаємо, причиною пожежі на російському корветі «Проворний» на «Північній верфі» у Санкт-Петербурзі могло стати порушення техніки пожежної безпеки під час виконання робіт.

Вогонь на суднобудівному заводі «Північна верф» спалахнув 17 грудня. На заводі загорівся корабель «Проворний», що будується для міністерства оборони Росії.