У Росії спалахнув військовий корвет «Проворний», є постраждалі (відео)

Пожежа сталася на корветі «Проворний», який будується у Санкт-Петербурзі для міністерства оборони РФ

Внаслідок пожежі постраждали чотири людини

У російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані, пише «Тасс».

За даними ЗМІ, загорівся споруджуваний військовий корабель, який знаходиться на стапелях. У швидкій допомозі Санкт-Петербурга виданню повідомили про трьох постраждалих, стан яких оцінюється як задовільний.

Дим від пожежі на кораблі охопив частину міста, фото: spb_today

У соціальних мережах з'явилися відео пожежі. Очевидці стверджують, що пожежа сталася на корветі «Проворний», який будується для міністерства оборони РФ. Вогонь охопив ходову рубку корабля.

Також стверджується, що в результаті події постраждали чотири людини. Троє з них отримали легкі травми, один перебуває у важкому стані.

Судостроительный завод «Северная верфь», Питер, вечер 17.12.21.

Прямо на стапелях горит ходовая рубка главного командного поста корвета "Проворный", строящегося для нужд Минобороны РФ.

Четыре человека пострадали, трое из них получили легкие повреждения, один в тяжелом состоянии. pic.twitter.com/6zieL5wyDZ — Vagabönd из Метавселенной (@Wild_Vagabond_) December 17, 2021

До слова, сьогодні у Краматорську сталася пожежа в медзакладі: згоріло 10 «швидких».

Раніше у Росії горів завод боєприпасів (відео).