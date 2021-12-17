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    У Росії спалахнув військовий корвет «Проворний», є постраждалі (відео)

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    Пожежа сталася на корветі &laquo;Проворний&raquo;, який будується у Санкт-Петербурзі для міністерства оборони РФ - У Росії спалахнув військовий корвет «Проворний», є постраждалі (відео)
    Пожежа сталася на корветі «Проворний», який будується у Санкт-Петербурзі для міністерства оборони РФ
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок пожежі постраждали чотири людини

    У російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані, пише «Тасс».

    За даними ЗМІ, загорівся споруджуваний військовий корабель, який знаходиться на стапелях. У швидкій допомозі Санкт-Петербурга виданню повідомили про трьох постраждалих, стан яких оцінюється як задовільний.

    Дим від пожежі на кораблі охопив частину міста, фото: spb_today
    Дим від пожежі на кораблі охопив частину міста, фото: spb_today

    У соціальних мережах з'явилися відео пожежі. Очевидці стверджують, що пожежа сталася на корветі «Проворний», який будується для міністерства оборони РФ. Вогонь охопив ходову рубку корабля.

    Також стверджується, що в результаті події постраждали чотири людини. Троє з них отримали легкі травми, один перебуває у важкому стані.

    До слова, сьогодні у Краматорську сталася пожежа в медзакладі: згоріло 10 «швидких».

    Раніше у Росії горів завод боєприпасів (відео).

    Теги: пожежа Росія Міноборони РФ завод корабель
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    У Росії спалахнув військовий корвет «Проворний», є постраждалі (відео)