У Росії спалахнув військовий корвет «Проворний», є постраждалі (відео)
Внаслідок пожежі постраждали чотири людини
У російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані, пише «Тасс».
За даними ЗМІ, загорівся споруджуваний військовий корабель, який знаходиться на стапелях. У швидкій допомозі Санкт-Петербурга виданню повідомили про трьох постраждалих, стан яких оцінюється як задовільний.
У соціальних мережах з'явилися відео пожежі. Очевидці стверджують, що пожежа сталася на корветі «Проворний», який будується для міністерства оборони РФ. Вогонь охопив ходову рубку корабля.
Також стверджується, що в результаті події постраждали чотири людини. Троє з них отримали легкі травми, один перебуває у важкому стані.
Судостроительный завод «Северная верфь», Питер, вечер 17.12.21.— Vagabönd из Метавселенной (@Wild_Vagabond_) December 17, 2021
Прямо на стапелях горит ходовая рубка главного командного поста корвета "Проворный", строящегося для нужд Минобороны РФ.
Четыре человека пострадали, трое из них получили легкие повреждения, один в тяжелом состоянии. pic.twitter.com/6zieL5wyDZ
До слова, сьогодні у Краматорську сталася пожежа в медзакладі: згоріло 10 «швидких».