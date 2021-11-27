У Росії горить завод боєприпасів (відео)

У РФ горить приміщення заводу, на якому виробляють боєприпаси

На заводі боєприпасів ім. Свердлова в Дзержинську сталося кілька вибухів, які спричинили масштабну пожежу

На заводі боєприпасів ім. Свердлова в Дзержинську Нижньогородської області Російської Федерації сталося кілька вибухів, які спричинили масштабну пожежу. Про це повідомляє «Інтерфакс».

На місце надзвичайної події направлено 60 осіб та 15 одиниць техніки.

Адміністрація міста Дзержинська підтвердила інформацію про двох постраждалих. На місці працює бригада швидкої медичної допомоги.

Інформоване джерело сказало, що розглядаються різні версії події. На даний момент у пріоритеті – порушення виробничого процесу у цеху з виробництва ацетону.

Це не перша подія на території заводу. 31 серпня 2018 року стався вибух у будівлі утилізації мін, сталася пожежа. Шестеро людей загинуло. Начальнику цеху заводу було висунуто обвинувачення у порушенні правил безпеки у вибухонебезпечних цехах.

16 липня 2020 року повідомлялося ще про одну надзвичайну подію на заводі. Тоді троє потрапили до лікарні через розгерметизацію ємності з ацетоном.

Завод ім. Я.М.Свердлова – російське оборонне підприємство, що спеціалізується на виготовленні боєприпасів. Оборонна продукція займає близько 30% загального обсягу виробництва підприємства. Решта припадає на хімічну продукцію, промислові вибухові речовини, продукцію машинобудування.

Як повідомлялося, у ніч на 26 листопада сталася пожежа на території гаражного кооперативу на проспекті Оболонському, 54 в Києві. Внаслідок пожежі вогнем знищено легкові автомобілі Ford і Nissan Primera. Пошкоджено автомобілі Nissan Tiida і Lada, а також особисті речі власників гаражів.

25 листопада в Дарницькому районі Києва невідомі підпалили автомобіль на єврономерах, що вже понад пів року стояв залишений на перехресті вулиць Канальної та Сортувальної.