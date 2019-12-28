Фінансовий директор Domino’s Pizza загинув на курорті



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Фінансовий директор британської франшизи американської компанії Domino’s Pizza Девід Бауернфайнд Фото New York Post

Він потонув під час підводного плавання

Фінансовий директор британської франшизи американської компанії Domino’s Pizza Девід Бауернфайнд потонув на острові Маврикій.

Про це повідомляє видання New York Post з посиланням на прес-службу компанії.

Бауернфайнд відпочивав на курорті з дружиною і дочкою. Нещасний випадок стався ввечері в четвер, 26 грудня. Він потонув під час підводного плавання. Інші обставини смерті не уточнюються.

У 2018 році 51-річний Девід Бауернфайнд став фінансовим директором в компанії Domino’s Pizza. До цього він був директором в корпорації Xchanging, яка займається інформаційними технологіями.

Американська компанія Domino’s Pizza представлена в 85 країнах світу і нараховує понад 15 тисяч ресторанів.

Нагадаємо, неподалік села Старе Бориспільського району автомобіль потонув разом із чоловіком. На спецлінію «102» зателефонував його товариш, з яким вони разом відпочивали та повідомив, що авто пішло під воду і звідти ніхто не виплив.

Як повідомлялося, 16 жовтня, в Києві поряд з вулицею Райдужною на озері «Райдужне» перехожі помітили голову, яка нерухомо перебувала на поверхні води. Вони викликали на місце медиків і поліцію. Невідомо, скільки часу тіло перебувало у воді.