  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Фінансовий директор Domino’s Pizza загинув на курорті

    • Розсилка
    Фінансовий директор британської франшизи американської компанії Domino&rsquo;s Pizza Девід Бауернфайнд&nbsp; - Фінансовий директор Domino’s Pizza загинув на курорті
    Фінансовий директор британської франшизи американської компанії Domino’s Pizza Девід Бауернфайнд 
    Фото New York Post

    Він потонув під час підводного плавання

    Фінансовий директор британської франшизи американської компанії Domino’s Pizza Девід Бауернфайнд потонув на острові Маврикій.

    Про це повідомляє видання New York Post з посиланням на прес-службу компанії.

    Бауернфайнд відпочивав на курорті з дружиною і дочкою. Нещасний випадок стався ввечері в четвер, 26 грудня. Він потонув під час підводного плавання. Інші обставини смерті не уточнюються.

    У 2018 році 51-річний Девід Бауернфайнд став фінансовим директором в компанії Domino’s Pizza. До цього він був директором в корпорації Xchanging, яка займається інформаційними технологіями.

    Американська компанія Domino’s Pizza представлена в 85 країнах світу і нараховує понад 15 тисяч ресторанів.

    Нагадаємо, неподалік села Старе Бориспільського району автомобіль потонув разом із чоловіком. На спецлінію «102» зателефонував його товариш, з яким вони разом відпочивали та повідомив, що авто пішло під воду і звідти ніхто не виплив.

    Читайте також: У Чорному морі біля берегів Румунії перекинулося вантажне судно, на борту якого перебувало 14 тисяч овець. Всіх людей з судна вдалося врятувати.

    Як повідомлялося, 16 жовтня, в Києві поряд з вулицею Райдужною на озері «Райдужне» перехожі помітили голову, яка нерухомо перебувала на поверхні води. Вони викликали на місце медиків і поліцію. Невідомо, скільки часу тіло перебувало у воді.

    плавання надзвичайні ситуації смерть на воді
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ