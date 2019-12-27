Масові протести у Чорногоріі: посольство попередило українців про небезпеку



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Безліч людей із різних міст Чорногорії вийшли на вулиці, оскільки чорногорська парламентська більшість відмовилася приймати пропозиції до закону про свободу віросповідання

У зв’язку із ухваленням парламентом Чорногорії закону про свободу віросповідання, повідомляється про акції протесту та блокування доріг місцевим населенням

Посольство України у Чорногорії просить усіх українців утримуватися від участі у будь-яких акціях протесту та публічних зібраннях, а також за можливості обмежити пересування автотранспортними засобами Чорногорією до повної стабілізації безпекової ситуації в країні. Про це йдеться у повідомоенні посольства у Facebook.

«У зв’язку із ухваленням парламентом Чорногорії закону про свободу віросповідання, повідомляється про акції протесту та блокування доріг місцевим населенням», - йдеться у повідомленні посольства.

Так, учора вночі було заблоковано шосе Подгориця – Нікшич: протестувальники перекрили тунель «Будос». В акції брало участь понад 1000 громадян.

Більше 300 громадян блокують Ядранську магістраль на розв’язці Тіват-Котор-Будва-Радовичі.

Біля сотні мешканців м. Герцег Нові перекрили дорогу в районі Зеленики.

Більше 500 громадян блокують в’їзд в м. Будву.

В м. Барі кілька десятків людей збиралися біля головного храму СПЦ та на головній площі міста.

Група громадян із м. Плевлі та м. Жабляка перекрила ключовий для регіону міст через Тару на півночі Чорногорії.

Заблоковані дорога Плужіне-Нікшич біля монастиря Піва, траси Бієло Полє – Мойковац та Бієло Полє - Беране.

В’їзди в м. Подгорицю, які намагалися перекривати протестувальники, поліції вдалося розблокувати. Повідомляється про інциденти, зокрема, кілька людей закидали правоохоронців камінням.

Станом на 9 годину ранку повідомляється про розблокування всіх доріг в м. Подгориці, а також тунелю «Будос» у м. Нікшич. Частково відновлено дорожній рух на трасі Подгориця – Нікшич.

«Нагадуємо про телефон гарячої лінії Посольства +382-67-69-86-86 у разі загрози життю та здоров’ю, а також випадків потрапляння у надзвичайні ситуації», - резюмували у посольстві.

Як повідомлялось, у парламенті Чорногорії в ніч на 27 грудня відбулися заворушення після того, як спікер Іван Брайович відмовився перенести голосування щодо спірного законопроєкту про релігійні об'єднання.

Раніше президент Чорногорії Міло Джуканович звинуватив Сербську православну церкву (СПЦ) у спробі зберегти релігійну монополію в країні і заявив, що буде домагатися автокефалії для Чорногорської церкви за прикладом України.

У рамках створення нової церкви кабінет міністрів Чорногорії намагається провести через парламент закон «Про свободу віросповідання та переконань і правове становище релігійних громад», що передбачає вилучення церковної власності у СПЦ.



