В італійських Апеннінах загинули троє альпіністів



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Іще двох альпіністів накрила лавина біля гори Монте Ветторе, проте, вони змогли вибратися живими

На найвищій горі італійських Апеннін - Гран Сассо - загинуло троє альпіністів.

Про це повідомляє ANSA.

«У четвер на найвищій горі Апеннін - Гран Сассо загинуло троє альпіністів», - йдеться у повідомленні.

Серед загиблих - двоє італійців, 25 і 28 років. Вони зірвалися з висоти кілька тисяч метрів після того, як послизнулися на льоді й снігу. 48-річна німкеня загинула в результаті сходу лавини на висоті 2500 метрів.

Зазначається, що ще двох альпіністів накрила лавина біля гори Монте Ветторе, проте, вони змогли вибратися живими.

Також нагадаємо, що раніше київський альпіністський та скелелазний клуб «Вертикаль» повідомив, що в результаті нещасного випадку під час спуску в горах Словаччини загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова.

Українські альпіністи загинули при сходженні на гору Ломницький Штит в горах Високі Татри на сході Словаччини. В районі була погана видимість і йшов сніг.