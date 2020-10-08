У вересні імпорт уживаних авто виріс на 56% у порівнянні з минулим роком



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Найбільш популярними марками серед розмитнених вживаних авто є: Volkswagen. за місяць 6,1 тис. авто, Ford - 3,3 тис.авто та Renault - 3,1 тис. авто

У вересні в країну завезли 35,9 тис. вживаних легкових автомобілів

В Україну у вересні ввезли 35,9 тис. вживаних легкових автомобілів, що на 56% більше, ніж роком раніше в аналогічний період і на 9% більше проти попереднього місяця. Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що кількість вересневих реєстрацій нових легкових автомобілів склало 7,6 тис. шт.

У результаті розмитнені вживані машини охопили понад 82% первинного ринку легкових авто.

Найбільш популярною маркою серед розмитнених вживаних авто є:

1. Volkswagen. за місяць 6,1 тис. авто.

2. Ford - 3,3 тис.авто

3. Renault - 3,1 тис. авто

4. Skoda - трохи більше 3 тис. авто.

5. Opel - 2,1 тис авто.

Всього за три квартали 2020 роки українську прописку отримали 242,3 тис. легкових авто, що були у експулатації – це вчетверо більше кількості проданих в країні за той же період нових легкових автомобілів.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що у першому півріччі імпорт легкових авто в Україну знизився на 36%.