Франція готова брати участь у розслідуванні авіакатастрофи українського літака в Ірані



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Міжнародні розслідування допоможуть встановити причину авіакатастрофи літака, - міністр

Голова МЗС відмовився робити припущення про те, що саме могло стати причиною аварії літака

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан сьогодні, 10 січня, заявив, що його країна готова надати сприяння в розслідуванні катастрофи в Тегерані українського літака Boeing 737-800.

Про це міністр сказав в ефірі радіостанції РТЛ, пише Інтерфакс-Україна.

«Франція готова допомогти у проведенні необхідної експертизи (у рамках розслідування авіакатастрофи - ІФ)», - поінформував міністр.

Тим часом Ле Дріан відмовився робити припущення про те, що саме могло стати причиною аварії.

«Перед тим, як займати будь-яку позицію, потрібна повна ясність щодо того, що сталося, а для цього існують міжнародні розслідування», - зазначив глава МЗС Франції.

Нагадаємо, Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.

Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.