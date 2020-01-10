Українські слідчі взяли зразки ДНК у родичів жертв авіакатастрофи в Ірані



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Жертвами авіакатастрофи в Ірані стали 11 українців

Офіс генпрокурора вживає заходів із організації репатріації тіл загиблих в Україну та встановлення обставин авіакатастрофи

Офіс генерального прокурора спільно з Нацполіцією вживає заходів із впізнання загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора

«Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ, що слідував рейсом Тегеран-Київ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слідчі Нацполіції разом із прокурорами Офісу генерального прокурора провели ряд слідчих дій, зокрема, відібрали зразки ДНК у родичів жертв авіакатастрофи та проведено їх допит.

«Окрім того, Офіс генерального прокурора вживає заходів із організації репатріації тіл загиблих в Україну та встановлення обставин авіакатастрофи», - резюмували в Офісі.

Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.

Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

За інформацією джерела ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.