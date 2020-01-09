Британія слідом за Канадою заявила про «купу інформації» щодо збиття літака МАУ



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У Великобританії припускають, що збиття літака ракетою могло статися ненавмисно

«Нині існує купа інформації про те, що рейс збила іранська ракета класу «земля-повітря», — йдеться в заяві Джонсона

Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Про це повідомляє Express із посиланням на заяву прем'єра.

«Нині існує купа інформації про те, що рейс збила іранська ракета класу «земля-повітря». Це цілком могло статися ненавмисно», — йдеться в заяві Джонсона.

Британський прем'єр додав, що нині тісно співпрацює з Канадою та «нашими міжнародними партнерами».

«Наразі існує потреба в повному, прозорому розслідуванні», — цитує видання Джонсона.

Нагадаємо, у четвер ввечері прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо у четвер ввечері дав пресконференцію, де заявив, що український літак МАУ був збитий ракетою з боку Ірану.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.