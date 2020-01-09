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    The New York Times показало ймовірне відео збиття українського літака біля Тегерану

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    Після ураження ракетою літак не вибухнув повністю одразу, а намагався повернутися до аеропорту - The New York Times показало ймовірне відео збиття українського літака біля Тегерану
    Після ураження ракетою літак не вибухнув повністю одразу, а намагався повернутися до аеропорту
    Скріншот з відео

    Видання зазначає, що перевірило відео й вочевидь на ньому момент збиття літака в Ірані

    У розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

    Видання зазначає, що перевірило відео й вочевидь на ньому момент збиття літака.

    Також газета звертає увагу, що після ураження ракетою літак не вибухнув повністю одразу, а намагався повернутися до аеропорту.

    Міжнародна група розслідувачів Bellingcat також підтвердила, що на опублікованому відео локація біля місця, де впав літак МАУ.


    Нагадаємо, у четвер ввечері прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо у четвер ввечері дав пресконференцію, де заявив, що український літак МАУ був збитий ракетою з боку Ірану.

    Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану. 

    Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

    Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

    Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

    Нагадаємо, що раніше камера відеоспостереження зняла падіння літака МАУ. У мережі з'явилося нове відео моменту падіння пасажирського лайнера, під час якого загинули 176 осіб.

    Також повідомлялося, що частина даних з чорних ящиків літака МАУ загублена. У попередньому звіті Ірану про катастрофу літака МАУ сказано, що частина технічних даних літака і записів розмов пілотів була загублена.

    Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

    Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

    Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

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