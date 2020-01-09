The New York Times показало ймовірне відео збиття українського літака біля Тегерану



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Після ураження ракетою літак не вибухнув повністю одразу, а намагався повернутися до аеропорту Скріншот з відео

Видання зазначає, що перевірило відео й вочевидь на ньому момент збиття літака в Ірані

У розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Видання зазначає, що перевірило відео й вочевидь на ньому момент збиття літака.

Також газета звертає увагу, що після ураження ракетою літак не вибухнув повністю одразу, а намагався повернутися до аеропорту.

The video shows an object exploding in the air, near a location where #PS752's stopped transmitting its signal. The plane didn't explode, managed to turn back towards the airport, but crashed quickly, the @nytimes has determined. https://t.co/HxpaGV7urF pic.twitter.com/7v5S53NkDz — Christiaan Triebert (@trbrtc) 9 січня 2020 р.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat також підтвердила, що на опублікованому відео локація біля місця, де впав літак МАУ.

By measuring the time that it took for the camera to hear the explosion, we estimated the distance of the event (red circle), and cross-referenced it with the geolocation of the video and the flight trajectory of #PS752 (taken from from FlightRadar24). pic.twitter.com/76vw5zyM6Z — Bellingcat (@bellingcat) 9 січня 2020 р.





Нагадаємо, у четвер ввечері прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо у четвер ввечері дав пресконференцію, де заявив, що український літак МАУ був збитий ракетою з боку Ірану.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, що раніше камера відеоспостереження зняла падіння літака МАУ. У мережі з'явилося нове відео моменту падіння пасажирського лайнера, під час якого загинули 176 осіб.

Також повідомлялося, що частина даних з чорних ящиків літака МАУ загублена. У попередньому звіті Ірану про катастрофу літака МАУ сказано, що частина технічних даних літака і записів розмов пілотів була загублена.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.