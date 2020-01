The New York Times показало ймовірне відео збиття українського літака біля Тегерану

Видання зазначає, що перевірило відео й вочевидь на ньому момент збиття літака в Ірані

У розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Видання зазначає, що перевірило відео й вочевидь на ньому момент збиття літака.

Також газета звертає увагу, що після ураження ракетою літак не вибухнув повністю одразу, а намагався повернутися до аеропорту.

The video shows an object exploding in the air, near a location where #PS752 's stopped transmitting its signal. The plane didn't explode, managed to turn back towards the airport, but crashed quickly, the @nytimes has determined. https://t.co/HxpaGV7urF pic.twitter.com/7v5S53NkDz

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat також підтвердила, що на опублікованому відео локація біля місця, де впав літак МАУ.

By measuring the time that it took for the camera to hear the explosion, we estimated the distance of the event (red circle), and cross-referenced it with the geolocation of the video and the flight trajectory of #PS752 (taken from from FlightRadar24). pic.twitter.com/76vw5zyM6Z