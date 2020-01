Bellingcat: ракету по літаку МАУ випустили з секретної військової бази Ірану

Відстань від місця запуску до вибуху становила близько 6,5 км

Ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Про це повідомив один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев на своїй сторінці у Twitter.

«Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG», - написав він.

Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl