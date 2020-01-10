Збитий український літак: Ірану пропонують зберегти обличчя

Формулювання «не хотіли, але збили», яку пропонують Ірану, звучить від всіх учасників, крім України

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По большому счету ключевые игроки в расследовании сбитого над Тегераном украинского самолета предлагают власти Ирана своеобразный компромисс. Сделку другими словами. Суть ее сводится к тому, что официальный Тегеран признает свою вину и не отрицает, что это его военные сбили ракетой гражданский борт. В свою очередь мировое сообщество готово согласиться с тем, что это было сделано «по ошибке». Власти Ирана не торопятся соглашаться, помня о том, что «чистосердечное признание смягчает вину, но… добавляет срок». Впрочем, шансов выкрутиться у них с каждым часом все меньше.

Итак, в США считают, что украинский Boeing 737, потерпевший крушение вскоре после вылета из Тегерана в среду, был сбит двумя российскими ракетами класса «земля-воздух», выпущенными Ираном. Об этом говорят официальные лица практически в открытую. По мнению американских чиновников, самолет был сбит российской ракетно-воздушной системой SA-15, это всепогодный тактический ЗРК «ТорМ2КМ». За самолетом следил иранский радар, обнаруживающий ракеты, непосредственно перед пуском. Ракет, судя по всему, было две. Тем не менее, представители США оставляют Ирану «лазейку», заявляя, что самолет «возможно» сбили по ошибке.

Поддерживают позицию Штатов в Великобритании и Канаде, граждане которых погибли в результате катастрофы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уже достаточно много информации про то, что украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой «земля-воздух». И, как и его американские коллеги, добавил, что «это могло быть непреднамеренным». К общей позиции присоединился и премьер Канады Джастин Трюдо, который заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО. Практически слово в слово повторяя тезисы Джонсона. «У нас есть разведывательная информация из многих источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку, которая указывает на то, что самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух». Это, возможно, было непреднамеренно», - сказал Трюдо.

То есть формулировка «не хотели, но сбили», которую предлагают Ирану, звучит от всех участников, кроме Украины. Правда, в Тегеране пока все отрицают. Так глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг все эти сообщения. «Если ракета попадет в самолет, он будет свободно падать. Но после взлета самолет продолжал лететь на протяжении пяти минут», - говорит Абедзаде.

Впрочем, оправдания Ирана звучат неубедительно, потому что доказательств прибывает с каждым часом. Так один из расследователей группы Bellingcat Кристо Грозев уже написал, что вычислено даже место запуска ракеты (или двух). «Попытался вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная иранская база IRSG», - пишет он. А газета New York Times уже опубликовала видео попадания ракеты в украинский борт. То есть разговоры о технической неисправности, ошибке экипажа, теракте на борту или столкновения с дроном уже лишены всякого смысла.

По большому счету виновный уже установлен и причина авиакатастрофы найдена. В случае дальнейших попыток все отрицать доказательство вины Ирана – вопрос технический. И влияет исключительно на время до того, как в деле поставят точку. Другой вопрос - что с–этим делать Украине? И, чтобы два раза не вставать – на фоне такого быстрого расследования затягивание дела со сбитым российскими военными Боингом над Донбассом выглядит уже странно. Или на иранском эпизоде обкатывают общий кейс для таких случаев? Мол, виноваты, сбили, но непреднамеренно?

Джерело: site.ua

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