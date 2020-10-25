У Франції понад 45 тисяч хворих за добу вперше з початку пандемії



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Франція перетнула позначку в мільйон підтверджених випадків з початку епідемії.

За останню добу померло 138 людей

У Франції кількість нових випадків коронавірусу вперше з початку епідемії перевищила 45 тисяч за добу. Про це повідомляє Le Figaro.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останні 24 години було виявлено 45 422 нових випадків, що на 3390 більше у порівнянні з п’ятницею, коли Франція перетнула позначку в мільйон підтверджених випадків з початку епідемії.

За останню добу померло 138 людей (напередодні – 298), загалом внаслідок епідемії загинуло щонайменше 34 645 людей у країні.

Рівень позитивних тестів продовжує зростати до 16% проти 15,1% напередодні та лише 4,5% на початку вересня.

Кількість пацієнтів у реанімаціях зросла до 2491 (+59 за 24 години). На сьогоднішній день кількість ліжок інтенсивної терапії становить близько 5800, але за словами міністра охорони здоров'я Олів'є Верана вона може зрости до 7700 менш ніж за 15 днів.

За добу було госпіталізовано 1667 нових пацієнтів із коронавірусом, загальна кількість госпіталізованих у країні зросла до 15 637.

Нагадаємо, французька влада запровадила нічну комендантську годину у 54 департаментах країни через погіршення епідеміологічної ситуації.

Як повідомлялося, у світі коронавірусом заразилися вже майже 43 млн людей. Від початку пандемії одужало понад 31 673 006 осіб, а кількість померлих зросла до 1 154 862 людей.