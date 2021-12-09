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    Франція спустила на воду перший катер для українських прикордонників

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    Спуск на воду першого катеру OCEA для Морської охорони - Франція спустила на воду перший катер для українських прикордонників
    Спуск на воду першого катеру OCEA для Морської охорони
    фото: МВС

    У рамках контракту з французькою стороною п'ять із 20 катерів будуть побудовані на українських потужностях в Миколаєві

    Сьогодні, 9 грудня, у Франції спустили на воду перший катер, побудований для України. Він буде задіяний для охорони морських кордонів, повідомляє сайт МВС.

    Наразі завершуються налагодження та підготовка обладнання корабля до швартових випробувань. І вже навесні після ходових випробувань очікується прибуття нового катера до України.

    Як заявив посол України у Франції Вадим Омельченко, в рамках контракту з французькою стороною 5 з 20 катерів будуть побудовані на українських потужностях в Миколаєві.

    Будівництво патрульних катерів OCEA FPB 98 компанії OCEA. Жовтень 2021. Фото: МВС України
    Будівництво патрульних катерів OCEA FPB 98 компанії OCEA. Жовтень 2021. Фото: МВС України

    А заступник начальника управління організації Морської охорони Владислав Шмальов підкреслив, що новий катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). За його словами, найближчим часом до Франції прибудуть українські моряки-прикордонники, які навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.

    Нагадаємо, наприкінці листопада в Одесі спустили на воду патрульні катери «Фастів» та «Суми», які прибули із США.

    На початку грудня катери типу «Айленд» пришвартувалися на одеському Морвокзалі.

    Теги: прикордонники МВС Чорне море Франція будівництво Миколаїв корабель Азовське море нацбезпека
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    Франція спустила на воду перший катер для українських прикордонників