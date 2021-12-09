Франція спустила на воду перший катер для українських прикордонників
У рамках контракту з французькою стороною п'ять із 20 катерів будуть побудовані на українських потужностях в Миколаєві
Сьогодні, 9 грудня, у Франції спустили на воду перший катер, побудований для України. Він буде задіяний для охорони морських кордонів, повідомляє сайт МВС.
Наразі завершуються налагодження та підготовка обладнання корабля до швартових випробувань. І вже навесні після ходових випробувань очікується прибуття нового катера до України.
Як заявив посол України у Франції Вадим Омельченко, в рамках контракту з французькою стороною 5 з 20 катерів будуть побудовані на українських потужностях в Миколаєві.
А заступник начальника управління організації Морської охорони Владислав Шмальов підкреслив, що новий катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). За його словами, найближчим часом до Франції прибудуть українські моряки-прикордонники, які навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.
Нагадаємо, наприкінці листопада в Одесі спустили на воду патрульні катери «Фастів» та «Суми», які прибули із США.
На початку грудня катери типу «Айленд» пришвартувалися на одеському Морвокзалі.