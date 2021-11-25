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    В Одесі спустили на воду патрульні катери «Фастів» та «Суми»

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    Катери Island є частиною американського пакету безпекової допомоги - В Одесі спустили на воду патрульні катери «Фастів» та «Суми»
    Катери Island є частиною американського пакету безпекової допомоги
    фото: Думская

    Катери прибули в Україну із США

    Сьогодні в Одесі спустили на воду патрульні катери «Фастів» та «Суми», які прибули зі Сполучених Штатів для посилення Військово-морських сил України.

    Як інформує «Мілітарний», патрульні катери типу Island, «Фастів» та «Суми» зняли з вантажного корабля Ocean Grand, який доставив їх до порту Одеси.

    Першим, о 13 годині, спустили на воду катер «Суми» (бортовий номер Р192). Через годину буксир «Сфінкс» відтягнув його у Практичну гавань до бази «Південь» Військово-морських сил України. Пізніше на воду спустили другий патрульний катер «Фастів» (Р193).

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    В Одесі спустили на воду патрульні катери «Фастів» та «Суми»
    В Одесі спустили на воду патрульні катери «Фастів» та «Суми»
    В Одесі спустили на воду патрульні катери «Фастів» та «Суми»

    Спуску катерів передувала тривала підготовка, напередодні вдень монтажники відкріпили обидва судна від транспортувальних ложементів, розташованих на верхній палубі вантажного судна.

    На борту вантажного судна Ocean Grand до України два патрульні катери зі Сполучених Штатів Америки прибули 23 листопада, подолавши тисячі морських миль.

    Катери Island є частиною американського пакету безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Судна призначені для посилення Військово-Морських сил нашої країни.

    «Суми» та «Фастів» були завантажені на Ocean Grand для перевезення морем та 8 листопада, вирушили з американського Балтімора, штат Меріленд, до Одеси.

    До Сполучених Штатів Америки для проведення 10-тижневого курсу підготовки майбутні екіпажі катерів Island прибули у січні 2021 року.

    Це вже друга партія катерів, які США передадуть Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони. Перші два – «Слов’янськ» та «Старобільськ» вже служать у складі національного флоту.

    На відправку до Україну в США чекає ще один катер класу Island. П’ятий переданий патрульний катер отримав ім’я Героя України прапорщика В’ячеслава Кубрака.

    Теги: США Одеса корабель ВМС
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    В Одесі спустили на воду патрульні катери «Фастів» та «Суми»