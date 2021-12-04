  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Катери типу «Айленд» пришвартувалися на одеському Морвокзалі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Катери Island є частиною американського пакету безпекової допомоги - Катери типу «Айленд» пришвартувалися на одеському Морвокзалі (фото)
    Катери Island є частиною американського пакету безпекової допомоги
    фото: dumskaya.net

    Військові катери готуються приймати до складу ВМС України

    Два нових патрульних катери типу «Айленд» – «Суми» і «Фастів» – включать до складу Військово-Морських сил України. Церемонія пройде 6 грудня в Одесі. Про це повідомляє видання «Думська».

    За його даними, катери «Суми» і «Фастів» пришвартувалися біля 18-го причалу Морвокзалу Одеси. Джерела видання повідомили, що їх прийматимуть до складу ВМС України ввечері 6 грудня.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Катери типу «Айленд» пришвартувалися на одеському Морвокзалі (фото)
    Катери типу «Айленд» пришвартувалися на одеському Морвокзалі (фото)
    Катери типу «Айленд» пришвартувалися на одеському Морвокзалі (фото)
    Катери типу «Айленд» пришвартувалися на одеському Морвокзалі (фото)
    Катери типу «Айленд» пришвартувалися на одеському Морвокзалі (фото)
    фото: dumskaya.net

    У пресслужбі ВМС повідомили, що 6 грудня в Одесі пройдуть заходи, присвячені до 30-річчя створення Збройних сил України.

    «6 грудня з 10:00 до 16: 00 на території причалів морського вокзалу міста Одеси відбудеться виставка катерів, зразків військової техніки і озброєння українських ВМС та інших видів ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що жителі і гості Одеси зможуть побачити водолазне спорядження, автомобільну техніку, Артилерійське озброєння, системи реактивного залпового вогню і протикорабельний комплекс «Нептун». Крім того, катери ВМС будуть відкриті для відвідування.

    Нагадаємо, 27 листопада в Одесі спустили на воду патрульні катери «Фастів» та «Суми», які прибули зі Сполучених Штатів для посилення Військово-морських сил України. Їх зняли з вантажного корабля Ocean Grand, який доставив їх до порту Одеси.

    Спуску катерів передувала тривала підготовка, напередодні вдень монтажники відкріпили обидва судна від транспортувальних ложементів, розташованих на верхній палубі вантажного судна.

    На борту вантажного судна Ocean Grand до України два патрульні катери зі Сполучених Штатів Америки прибули 23 листопада, подолавши тисячі морських миль.

    Катери Island є частиною американського пакету безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Судна призначені для посилення Військово-Морських сил нашої країни.

    «Суми» та «Фастів» були завантажені на Ocean Grand для перевезення морем та 8 листопада, вирушили з американського Балтімора, штат Меріленд, до Одеси.

    Це вже друга партія катерів, які США передадуть Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони. Перші два – «Слов’янськ» та «Старобільськ» вже служать у складі національного флоту.

    На відправку до Україну в США чекає ще один катер класу Island. П’ятий переданий патрульний катер отримав ім’я Героя України прапорщика В’ячеслава Кубрака.

    Читайте також: Курс на імпорт. На яке озброєння поклали око українські військові?
    Теги: США ЗСУ Одеса імпорт військові ВМС озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Катери типу «Айленд» пришвартувалися на одеському Морвокзалі (фото)