Катери типу «Айленд» пришвартувалися на одеському Морвокзалі (фото)

Військові катери готуються приймати до складу ВМС України

Два нових патрульних катери типу «Айленд» – «Суми» і «Фастів» – включать до складу Військово-Морських сил України. Церемонія пройде 6 грудня в Одесі. Про це повідомляє видання «Думська».

За його даними, катери «Суми» і «Фастів» пришвартувалися біля 18-го причалу Морвокзалу Одеси. Джерела видання повідомили, що їх прийматимуть до складу ВМС України ввечері 6 грудня.

У пресслужбі ВМС повідомили, що 6 грудня в Одесі пройдуть заходи, присвячені до 30-річчя створення Збройних сил України.

«6 грудня з 10:00 до 16: 00 на території причалів морського вокзалу міста Одеси відбудеться виставка катерів, зразків військової техніки і озброєння українських ВМС та інших видів ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що жителі і гості Одеси зможуть побачити водолазне спорядження, автомобільну техніку, Артилерійське озброєння, системи реактивного залпового вогню і протикорабельний комплекс «Нептун». Крім того, катери ВМС будуть відкриті для відвідування.

Нагадаємо, 27 листопада в Одесі спустили на воду патрульні катери «Фастів» та «Суми», які прибули зі Сполучених Штатів для посилення Військово-морських сил України. Їх зняли з вантажного корабля Ocean Grand, який доставив їх до порту Одеси.

Спуску катерів передувала тривала підготовка, напередодні вдень монтажники відкріпили обидва судна від транспортувальних ложементів, розташованих на верхній палубі вантажного судна.

На борту вантажного судна Ocean Grand до України два патрульні катери зі Сполучених Штатів Америки прибули 23 листопада, подолавши тисячі морських миль.

Катери Island є частиною американського пакету безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Судна призначені для посилення Військово-Морських сил нашої країни.

«Суми» та «Фастів» були завантажені на Ocean Grand для перевезення морем та 8 листопада, вирушили з американського Балтімора, штат Меріленд, до Одеси.

Це вже друга партія катерів, які США передадуть Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони. Перші два – «Слов’янськ» та «Старобільськ» вже служать у складі національного флоту.

На відправку до Україну в США чекає ще один катер класу Island. П’ятий переданий патрульний катер отримав ім’я Героя України прапорщика В’ячеслава Кубрака.